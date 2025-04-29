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Foreign Affairs: Китай и Россия лидируют в мировой атомной гонке, вытесняя США с перспективного рынка

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Источник изображения: topwar.ru

Мировая энергетика столкнулась с новым витком геополитической конкуренции – борьбой за лидерство в атомной отрасли.

Как пишет издание Foreign Affairs, если раньше ядерная энергетика ассоциировалась с дорогостоящими проектами и рисками вроде Чернобыля или Фукусимы, то сегодня она переживает ренессанс благодаря компактным и безопасным реакторам малой мощности. И в этой гонке Россия и Китай уже вырвались вперёд, превращая атомные технологии в инструмент экономического и политического влияния.

Авторы статьи подчёркивают, что российский «Росатом» сегодня строит шесть реакторов внутри страны и ещё 19 за рубежом, включая Турцию, Египет и Бангладеш. В свою очередь, Китай, хотя и отстаёт по объёму экспорта, развивает внутреннюю атомную энергетику беспрецедентными темпами и уже реализует девять международных проектов.

Обе страны сделали ставку на малые модульные реакторы (ММР), которые дешевле традиционных АЭС, проще в строительстве и идеально подходят для стран со слабыми энергосетями.

В материале говорится, что спрос на доступную энергию растёт вместе с глобальной электрификацией. По прогнозам, мировой энергорынок будет расширяться на 4% ежегодно, причём 85% роста придётся на развивающиеся страны. Именно эти государства становятся, как выразились журналисты, «главной мишенью» российской и китайской атомной экспансии.

В отличие от Запада, где общественные протесты и бюрократические барьеры десятилетиями тормозили развитие ядерной энергетики, Москва и Пекин действуют быстро и агрессивно, предлагая не только технологии, но и выгодное финансирование.

Со слов авторов статьи, эта стратегия уже меняет расклад сил на мировой арене. США, некогда лидировавшие в атомной сфере, теперь рискуют утратить влияние в стратегически важном секторе.

Развитие искусственного интеллекта и энергодефицит в Азии и Африке делают атомную энергию критически важным ресурсом. На этом фоне страны, способные строить ММР, получают долгосрочные рычаги давления на партнёров – от условий контрактов до политических уступок.

Чтобы противостоять этой тенденции, Вашингтону и его союзникам необходимо срочно модернизировать нормативную базу, ускорить инвестиции в собственные ММР и создать альтернативные предложения для развивающихся стран. Однако времени на «раскачку» почти не осталось – пока Запад преодолевает внутренние разногласия, Москва и Пекин уже переписывают правила глобальной энергетической игры.

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