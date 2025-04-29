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Военное обозрение

«Война зашла в глухой угол»: экс-главком ВСУ Залужный - об изменившейся природе боевых действий

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Источник изображения: topwar.ru

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, выступая на Форуме оборонных технологий Украина – Великобритания в Лондоне, заявил, что война «зашла в глухой угол».

По его словам, сама природа войны изменилась на фоне развития современных технологий, которые сводят почти до нуля эффективность старых видов вооружений – например, развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и появление большого количества дешевых дронов в значительной степени аннулирует возможности дорогостоящих ракет и высокоточных снарядов и делает нецелесообразным их использование.

На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны. В значительной степени из-за того, что противоборство между беспилотными системами с одной стороны и средствами РЭБ и ПВО с другой продолжается. А значит, классические наступательные операции и наступательные действия не просто потеряли эффективность, а стали почти самоубийственными

- сказал экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Он отметил, что традиционные виды вооружений, которые десятилетиями определяли характер войны, благодаря беспилотным системам и цифровым технологиям, остались в истории, добавив, что все это показывает необходимость пересмотра всей мировой военной доктрины.

Осенью 2023 года после провала контрнаступления ВСУ Залужный также говорил о тупике в войне. Эти настроения привели тогда к его отставке с поста главкома ВСУ.

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Страны
Великобритания
Украина
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