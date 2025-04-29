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ТАСС

Освобождение Курской области и возможность переговоров с Украиной. О чем рассказал Песков

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© Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС.
Источник изображения: © Егор Алеев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что украинские военные якобы все еще находятся на территории Курской области, призвал ориентироваться на данные главы российского государства Владимира Путина.

Он также рассказал о помощи военных КНДР в освобождении региона.

Кроме того, Песков отметил, что Россия ждет от Украины сигнал о готовности возобновить прямые переговоры.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об освобождении Курской области и помощи военных КНДР

Действия подразделений КНДР, помогавших в освобождении Курской области, "показали, насколько эффективно функционируют эти военные".

Россия, согласно договору о взаимопомощи, окажет при необходимости помощь КНДР: "У нас же действует наш договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу".

Контакты Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном пока не планируются.

Что касается утверждений Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы все еще находятся на территории Курской области, то нужно ориентироваться на данные Путина: "Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента".

О возможности переговоров с Украиной

Россия продолжает спецоперацию, но готова начать переговоры с Украиной без предварительных условий: "Неоднократно уже подтверждалась президентом готовность российской стороны без каких-либо условий к началу переговорного процесса с Украиной для того, чтобы выйти в мирное русло".

Кремль ждет от Украины сигнал о готовности возобновить прямые переговоры: "По крайней мере, Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. У них же действует юридический запрет на это. Но пока мы не видим никаких действий".

О возможности разговора Путина и Трампа

Новый разговор с Трампом пока не значится в графике Путина, "но при необходимости он может быть очень оперативно согласован". 

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Страны
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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