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Военное обозрение

SIPRI: Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных цифр со времён холодной войны

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне вооруженного конфликта на Украине и обострения ситуации на Ближнем Востоке военные расходы во многих странах мира стали резко идти вверх. Очевидно, что это коснулось в первую очередь стран, так или иначе вовлеченных в конфликты, но увеличили свои расходы на оборону и другие государства.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году мировые военные расходы достигли цифры в 2,718 трлн долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом. Таких расходов не было со времён окончания холодной войны, отмечают в SIPRI.

По словам экспертов института, особенно сильный рост расходов наблюдается в странах Европы и Ближнего Востока. Всего же более ста стран увеличили свои военные расходы в 2024 году. При этом 1,635 трлн долларов, или 60% мировых затрат, приходится на пять стран – США, Китай, Россию, Индию и Германию.

Если говорить об отдельных странах, то, например, Россия, по оценке SIPRI, в 2024 году направила на военные расходы 149 миллиардов долларов, что на 38% больше, чем в предыдущем году. Украина же затратила на оборону 64,7 млрд долларов.

Наибольшую сумму на военные нужды продолжают тратить Соединённые Штаты – в 2024 году она достигла 997 млрд долларов. Их главный соперник Китай, занимающий второе место в мире по объему военных расходов, увеличил их на 7%, - до 314 млрд долларов.

Что касается Ближнего Востока, то здесь рекордсменом является Израиль, военные расходы которого увеличились за 2024 года до 46,5 млрд долларов (65%), чего не было со времен Шестидневной войны 1967 года. По сравнению с ним его главный противник в регионе Иран имел в прошлом году довольно скромный оборонный бюджет – 7,9 млрд долларов, что на 10% меньше, чем в 2023 году.

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