Ким Чен Ын принял участие в церемонии спуска на воду эсминца нового поколения

ЦАМТО, 28 апреля. Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 апреля принял участие в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца нового поколения для ВМС КНДР, заявив, что корабль стал отправной точкой в построении передовой морской державы.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"В присутствии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына в день основания Корейской народной армии – 25 апреля – состоялась торжественная церемония спуска на воду нового эсминца на судостроительной верфи Нампхо", – пишет ЦТАК.

Ким Чен Ына на верфи встретил почетный караул, который он осмотрел и вместе с руководящими лицами партии и ВМС поднялся на трибуну для церемонии открытия. После исполнения гимна КНДР секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рен выступил с речью. Он сообщил, что эсминец был построен всего за 400 дней.

По приказу Центральной военной комиссии ТПК, подписанному лично Ким Чен Ыном, новый многоцелевой эсминец водоизмещением в 5 тыс. т получил наименование "Чхвэ Хен", в честь антияпонского борца-революционера Чхвэ Хена