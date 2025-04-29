Бундесвер с 2024 года не может начать эксплуатацию комплекса ПВО IRIS-T SLM из-за несоответствия стандартам

Источник изображения: topwar.ru

Любая военная техника, поступающая на вооружение немецкой армии, должна строго соответствовать установленным нормам безопасности. Поэтому бундесвер с 2024 года не может начать эксплуатацию комплекса ПВО средней дальности IRIS-T SLM.

Об этом сообщает немецкий портал Defense Network.

Препятствий для начала эксплуатации новой техники выявилось сразу несколько, главной из которых стало несоответствие стандартам безопасности ФРГ крана транспортно-заряжающей машины зенитного ракетного комплекса. Из-за этого он не может быть сертифицирован, а система ПВО – начать выполнять свои функции.

Стоит обратить внимание на то, что техника поступила на вооружение бундесвера еще в сентябре прошлого года, по при этом все еще находится на стадии испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Такие комплексы ранее еще не поступали Вооруженным силам Германии, а лишь поставлялись на Украину, где решали реальные боевые задачи. При этом на транспортно-заряжающей машине ЗРК использовался кран, не прошедший сертификацию. Теперь на системе, поступившей на вооружение бундесвера, такой механизм подлежит демонтажу и замене на сертифицированный, который в реальных боевых условиях не проверялся.

По этой и другим причинам разрешение на начало эксплуатации комплекса ПВО будет получено не ранее конца 2025 года.

Торжественная церемония приема на вооружение ЗРК IRIS-T SLM состоялась в сентябре прошлого года на военной базе Тодендорф. На мероприятии присутствовал лично немецкий канцлер Олаф Шольц.