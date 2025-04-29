Министр обороны Певкур: военные расходы Эстонии в 2026 году достигнут 5,4% ВВП

ЦАМТО, 28 апреля. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в соцсети X заявил, что военные расходы страны в 2026 году достигнут 5,4% ВВП.

"Историческое решение: расходы на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026" – написал министр.

Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.

Как напоминает агентство, страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились выделять на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.