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ЦАМТО

Министр обороны Певкур: военные расходы Эстонии в 2026 году достигнут 5,4% ВВП

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Ханно Певкур
Ханно Певкур.
Источник изображения: static9.tgcnt.ru

ЦАМТО, 28 апреля. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в соцсети X заявил, что военные расходы страны в 2026 году достигнут 5,4% ВВП.

"Историческое решение: расходы на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026" – написал министр.

Согласно телерадиокомпании ERR, в настоящее время расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.

Как напоминает агентство, страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились выделять на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО.

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Страны
Эстония
Проекты
NATO
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