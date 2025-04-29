Норвегия требует от судостроителя более миллиарда евро за потопление фрегата Helge Ingstad

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В ночь с 7 на 8 ноября 2018 года после участия в учениях НАТО Trident Juncture норвежский фрегат KNM Helge Ingstad класса Fridtjof Nansen столкнулся с танкером Sola TV в окрестностях Хьельте-фьорда в западной части страны и вскоре затонул. По имеющимся данным, 8 из 137 моряков получили ранения.

4 месяца спустя этот 5000-тонный корабль был поднят на поверхность. Изучив фрегат, Генштаб пришёл к выводу, что он находится в слишком плохом состоянии и для восстановления вымпела потребуется около €1,4 млрд. Поэтому корабль было решено отправить на металлолом.

Расследования, проведенные для выяснения обстоятельств этой аварии, показали, что экипажу KNM Helge Ingstad не хватало опыта, а его подготовка была недостаточной. Поэтому не были соблюдены правила предупреждения столкновений судов на море. В итоге виновным в халатности был признан вахтенный офицер, которого приговорили к 60 дням тюремного заключения условно.

Также расследование, указав на проблемы с герметичностью между отсеками корабля, поставило под сомнение добросовестность судостроителя – испанскую компанию Navantia.

Фрегаты класса Nansen являются производными от проекта F-100, пять представителей которого находятся на вооружении ВМС Испании. Navantia заявляет, что корабль получил повреждения, превышающие расчётные. Другой причиной потопления стало то, что экипаж эвакуировался, не закрыв перегородки и люки, что не позволило кораблю сохранить остойчивость и плавучесть.

В ВМС Норвегии считают, что у фрегата были конструктивные недостатки. Как утверждается, в отличие от проекта F-100 вал двигательной установки был полым, в связи с чем вода в любом случае проникла бы на корабль. В связи с этим Минобороны Норвегии потребовало от Navantia компенсации в размере более миллиарда евро (€1,1 млрд). В компании в ответ заявили, что эта конструктивная проблема была выявлена до потопления KNM Helge Ingstad, но командование всё же разрешило кораблю отправиться в поход.

Одновременно Минобороны страны пытается отсудить у производителя NHIndustries всю стоимость вертолётов NH-90, снятых с вооружения в 2022 году из-за конструктивных дефектов.