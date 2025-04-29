Британские военные в случае размещения на Украине не будут принимать участие в боевых операциях - СМИ

Лондон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Целью британского воинского контингента, если таковой будет размещен на Украине, будет обеспечение подготовки украинской армии, а не участие в боевых действиях, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Мы ожидаем, что эти цели будут направлены на восстановление современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведение боевых операций", - цитирует министра The Telegraph.

Хили написал ответное письмо теневому министру обороны страны Джеймсу Картлиджу (оно имеется в распоряжении издания), который предлагает предусмотреть для воинского контингента "коалиции желающих" возможность отступления от соблюдения положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), чтобы избежать возможных судебных исков России в отношении британских военных.

Газета обращает внимание, что слова Хили, "по-видимому, подтверждают предположения о том, что амбиции "коалиции желающих" были умерены".

The Telegraph напоминает, что в марте британский премьер-министр Кир Стармер охарактеризовал миссию воинского контингента как "сдерживающую силу", заявив, что британские "войска будут находиться на земле, а самолеты - в небе".

Хили же отметил, что планирование участия британских военных сосредоточено на оказании помощи Украине в "возрождении вооруженных сил, способных сдерживать будущую российскую агрессию".

Как теперь ожидается, "британские войска будут размещены на западе страны, вдали от границ", отмечается в публикации.