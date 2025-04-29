На Камчатке АПЛ "Красноярск" на учениях поразила цель с дистанции более 1,1 тыс. км

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Красноярск" в ходе плановых учений в Тихом океане успешно поразил крылатой ракетой "Калибр" береговую цель на камчатском полигоне Кура с расстояния более 1 100 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота в ходе плановых учений совершил скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по береговой цели. Крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1 100 км", - сказали в ведомстве.

На втором этапе учений "Красноярск" осуществил поиск субмарины условного противника и атаковал ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. По данным объективного контроля, боевая часть ракеты-торпеды поразила имитированную подводную цель.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке России.

"Красноярск" - второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М "Ясень-М", построен на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года "Красноярск" был принят в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж АПЛ прибыл в пункт базирования на Камчатку, совершив межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути.