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ТАСС

На Камчатке АПЛ "Красноярск" на учениях поразила цель с дистанции более 1,1 тыс. км

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Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машин
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Видео:

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Атомный подводный крейсер "Красноярск" в ходе плановых учений в Тихом океане успешно поразил крылатой ракетой "Калибр" береговую цель на камчатском полигоне Кура с расстояния более 1 100 км. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск" Тихоокеанского флота в ходе плановых учений совершил скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по береговой цели. Крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1 100 км", - сказали в ведомстве. 

На втором этапе учений "Красноярск" осуществил поиск субмарины условного противника и атаковал ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. По данным объективного контроля, боевая часть ракеты-торпеды поразила имитированную подводную цель.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поблагодарил экипаж за успешное выполнение ракетной стрельбы.

Закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечили корабли и суда группировки Войск и сил на северо-востоке России.

"Красноярск" - второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М "Ясень-М", построен на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года "Красноярск" был принят в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж АПЛ прибыл в пункт базирования на Камчатку, совершив межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути. 

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Россия
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Севмаш
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