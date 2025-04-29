В Алабино представили свыше 400 образцов вооружений в рамках "Дня инноваций ВДВ"

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах ВДВ приняли участие более 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса и промышленности

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. В подмосковном Алабино прошел "День инноваций ВДВ", на котором в рамках тематической выставки было представлено более 400 разработок вооружений и военной техники.

"Более 400 образцов современных и перспективных разработок в области вооружения, военной и специальной техники, предназначенной для выполнения различных боевых и повседневных задач "крылатой пехотой", было представлено на тематической выставке технологий и разработок "День инноваций ВДВ" в подмосковном Алабино", - говорится в сообщении.

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах Воздушно-десантных войск приняли участие более 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса, промышленности и организаций, работающих в части создания и развития вооружения и боеприпасов, средств связи и радиоэлектронной борьбы, перспективных образцов беспилотников и радиолокационных станций, военной автомобильной техники, средств десантирования, индивидуальной бронезащиты, индивидуальных медицинских средств. Около 15 организаций продемонстрировали свою продукцию на "Дне инноваций ВДВ" впервые.

Мероприятие открыл председатель военно-научного комитета Воздушно-десантных войск полковник Андрей Прохоров. Он заявил, что максимальный срок доработки и масштабирования любого вида техники составляет один месяц. Прохоров также определил главную задачу проведения "Дня инноваций ВДВ". "Одна из главных задач - это когда предприятие промышленности, находясь на площадке Воздушно-десантных войск, говорит: "Я изготовил новое средство, беспилотник, роботехническое средство, автомобильную технику и готов дать 10, 15, 20 образцов для получения обратной информации от подразделения Воздушно-десантных войск", - сказал он.