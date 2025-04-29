«Challenger 3 вызывает беспокойство»: в британской прессе изучили опыт применения западных танков в украинском конфликте

Источник изображения: topwar.ru

Новый британский танк Challenger 3 – модернизированная версия Challenger 2 – в скором времени должен поступить на вооружение королевской армии. Как отмечается в издании Forces News, при конструировании этой новой модели необходимо всесторонне изучить опыт украинского конфликта, в ходе которого проявился ряд недостатков западных ОБТ.

Так, недавно в прессу просочился отчёт Минобороны Германии, в котором критически разбираются слабости танков Leopard 2, выявленные в ходе их применения на Украине.

На него будет во многом похож Challenger 3, что вызывает беспокойство

- указывается в издании.

По словам автора, именно защита машины требует самого пристального внимания, так как танк стоимостью £5 млн может быть уничтожен беспилотниками за £500:

Для непосвященных это может означать конец эпохи танка после 110 лет его царствования на поле боя, но это было бы ошибочным предположением. Однако в проекте Challenger 3 должны быть учтены выявленные у Leopard 2 недостатки, иначе его постигнет та же неудача.

Как отмечается, Leopard 2 – «такое же техническое чудо, как и немецкий танк «Тигр» времён Второй мировой войны – оказался очень уязвимым для атак БПЛА, его легко поразить ударом в верхнюю полусферу и очень трудно починить в случае повреждения или поломки. Так, солдаты ВСУ жалуются на то, что этот ОБТ сложно ремонтировать и поддерживать в боеспособном состоянии. Например, при поломке двигателя силовую установку приходится везти за сотни км на мощности специализированного предприятия.

При этом старые, простые двигатели российских танков любой автомеханик может легко починить на месте

- заявляет автор.

Challenger 3 получит 120-мм гладкоствольную пушку от Leopard 2.

Но украинские танкисты в восторге от 120-мм нарезной пушки Challenger 2, которая может поражать российские ОБТ на расстоянии более 3 км по сравнению с 2 км у Leopard 2

- утверждается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, Leopard 2 и Challenger 2 были разработаны в то время, когда не существовало угрозы со стороны беспилотников. Они предназначены для ведения манёвренных боевых действий и не подходят для статичных траншейных сражений, как в украинском конфликте.

Только после того, как эти танки будут оснащены продвинутыми оборонительными комплексами, например, несколькими антидроновыми лазерами, угроза со стороны БПЛА уменьшится до приемлемых размеров

- говорится в издании.

Немаловажно учитывать и количественный фактор: в отчёте Минобороны ФРГ утверждается, что гораздо более многочисленные, старые и простые танки Leopard 1 показали себя весьма эффективно.

Всего к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 148 единиц Challenger 3, чего хватит на пару недель боёв, если судить по темпам истощения танкового парка на Украине

- высказывает свою озабоченность автор.

По его словам, все эти перечисленные проблемы требуют своего решения при проектировании Challenger 3:

Это всё та же старая история немецких танков времён Второй мировой войны – они оказались слишком сложными, слишком трудными в обслуживании и их было слишком мало.