«Challenger 3 вызывает беспокойство»: в британской прессе изучили опыт применения западных танков в украинском конфликте

Источник изображения: topwar.ru
Новый британский танк Challenger 3 – модернизированная версия Challenger 2 – в скором времени должен поступить на вооружение королевской армии. Как отмечается в издании Forces News, при конструировании этой новой модели необходимо всесторонне изучить опыт украинского конфликта, в ходе которого проявился ряд недостатков западных ОБТ.
Так, недавно в прессу просочился отчёт Минобороны Германии, в котором критически разбираются слабости танков Leopard 2, выявленные в ходе их применения на Украине.
- указывается в издании.
По словам автора, именно защита машины требует самого пристального внимания, так как танк стоимостью £5 млн может быть уничтожен беспилотниками за £500:
Как отмечается, Leopard 2 – «такое же техническое чудо, как и немецкий танк «Тигр» времён Второй мировой войны – оказался очень уязвимым для атак БПЛА, его легко поразить ударом в верхнюю полусферу и очень трудно починить в случае повреждения или поломки. Так, солдаты ВСУ жалуются на то, что этот ОБТ сложно ремонтировать и поддерживать в боеспособном состоянии. Например, при поломке двигателя силовую установку приходится везти за сотни км на мощности специализированного предприятия.
- заявляет автор.
Challenger 3 получит 120-мм гладкоствольную пушку от Leopard 2.
- утверждается в издании.
Источник изображения: topwar.ru
По словам автора, Leopard 2 и Challenger 2 были разработаны в то время, когда не существовало угрозы со стороны беспилотников. Они предназначены для ведения манёвренных боевых действий и не подходят для статичных траншейных сражений, как в украинском конфликте.
- говорится в издании.
Немаловажно учитывать и количественный фактор: в отчёте Минобороны ФРГ утверждается, что гораздо более многочисленные, старые и простые танки Leopard 1 показали себя весьма эффективно.
- высказывает свою озабоченность автор.
По его словам, все эти перечисленные проблемы требуют своего решения при проектировании Challenger 3: