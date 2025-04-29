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Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Минобороны

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Владивосток
Владивосток.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Арбитражный суд Приморья арестовал более 60 объектов во Владивостоке по иску МО

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, следует из данных суда.

Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая. Как следует из определения суда, ГП добивается возвращения в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в Приморье, которые были проданы в разные годы, а также возвращения покупателям денег за них.

"Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО "СЗ "Бархат" объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО "Каталея" объекты недвижимости", - говорится в материалах суда.

Также арест наложен и на все прочие спорные объекты недвижимости, фигурирующие в иске ГП. Кроме того, суд запретил Росреестру и его территориальным органам проводить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в отношении объектов. Исключения - учет по заявлениям Росимущества. Всего в списке арестованных объектов - более 60 участков и зданий.

В списке третьих лиц в иске - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Объекты, которые ГП пытается вернуть государству, расположены на побережье, на улице Бархатная и на улице Катерная.

На Катерной, в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".

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