Лидер КНДР подчеркнул героизм участвовавших в освобождении Курской области северокорейских военных - ЦТАК

Пекин. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал героями военных из КНДР, участвовавших в операции по освобождению Курской области от ВСУ, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Все они, которые боролись за справедливость, герои и представители чести Родины", -цитирует агентство Ким Чен Ына.

Он сообщил, что скоро в Пхеньяне будет воздвигнут памятник "боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы".

По его словам, воины "боролись за великую честь", продемонстрировали "славу победителя", а страна будет "принимать важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях бойцов".

"Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК) высоко оценил боевые подразделения вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики, которые совершили героические подвиги в операции по отражению и срыванию грубого нарушения суверенитета со стороны украинских властей, вторгшихся на территорию Российской Федерации, по полному освобождению оккупированных районов Курской области", - также подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Агентство уточняет, что подразделения северокорейских вооруженных сил были задействованы в операции по приказу главы КНДР и "в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории РФ".

Решение о вступлении северокорейских военных в военную операцию принял Ким Чен Ын, поскольку ситуация соответствовала "приведению в действие статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", обращает внимание ЦТАК.

Успешное завершение операции, согласно сообщению, является "новой страницей истории, продемонстрировавшей прочное боевое содружество между двумя странами - КНДР и РФ".

"Военная деятельность вооруженных сил Республики на территории РФ всецело отвечает всем статьям и духу Устава ООН и других международных прав, договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, также является образцовым, замечательным примером самых верных действий для их исполнения", - отмечено в сообщении.

В ЦВК ТПК заверили, что и дальше будут "неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будут оставаться преданными любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ".

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что вся Курская область освобождена от ВСУ.

В субботу был освобожден последний населенный пункт на территории Курской области - село Горналь.

По данным Герасимова, украинская сторона потеряла свыше 76 тыс. человек убитыми и ранеными в ходе боевых действий на курском направлении.

Полный разгром противника в Курской области создает условия для успешных действий ВС РФ на других участках фронта в зоне СВО, заявил президент РФ.