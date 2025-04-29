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Интерфакс-АВН

Секретарь Совбеза Киргизии заявил, что республика получила от России ЗРК С-300 - газета

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Киргизия получила от России зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Марата Иманкулова.

"У нас работает объединенная система ПВО. Сейчас к нам поступили элементы этой совместной системы - С-300. Уже на территории Кыргызстана", - приводит издание слова Иманкулова.

При этом он выразил надежду, что ЗРК можно будет увидеть 8 мая в Бишкеке на параде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также подчеркнул, что Россия и Киргизия на плановой основе продолжают сотрудничество.

"У нас есть российская военная база в Канте, авиационная составляющая ОДКБ, эта работа непрерывно ведется, и мы ее будем совершенствовать", - сказал Иманкулов.

"Мы ведем многовекторную политику. С США тоже практикуем (сотрудничество - "Известия"), и иногда часть их вооруженных сил участвует в обучении наших военнослужащих. Проблем нет. Но основная доля обеспечения стабильности и безопасности в наших странах принадлежит ОДКБ, и мы будем всячески укреплять эту организацию. Это наша национальная безопасность, региона и на пространстве ОДКБ", - добавил секретарь Совета безопасности Киргизии.

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