Эти 29 предметов должны быть в вашем “тревожном” наборе на трое суток на случай российской атаки: службы безопасности призывают британцев “готовиться к любым неожиданностям” (Daily Mail, Великобритания)

Daily Mail: британцев призвали готовиться к российским атакам по энергетике

Британцев призвали собрать "тревожные" наборы на трое суток, пишет Daily Mail. Власти запугивают население российскими атаками на энергетическую инфраструктуру. Но граждане не верят "гнусной пропаганде" и убеждены, что главный враг засел внутри страны.

Со стороны может показаться, что это вырезка из журнала для мальчиков. Но службы безопасности призывают британские семьи собрать “тревожный” набор на трое суток на тот случай, если российская атака по энергетической инфраструктуре погрузит нас во тьму.

Источники зловеще сообщили The Daily Mail, что британские семьи должны “готовиться к любым неожиданностям”. Страх кремлевской диверсии против важнейших британских каналов поставок обострился.

Почти 40% своего газа Великобритания импортирует из Норвегии, причем основная его часть поступает по трубопроводу Langeled длиной 1 100 километров, проложенному по дну Северного моря до побережья Йоркшира. Наши телекоммуникационные сети также широко используют подводные кабели.

На прошлой неделе Брюссель запустил новую стратегию готовности для “предотвращения и реагирования на возникающие угрозы” по всей Европе. Один высокопоставленный чиновник ЕС заметил, что инструкции должны стать “руководством к действию для каждого, когда взвоют сирены”.

В Великобритании защита подводной инфраструктуры станет ключевым элементом Стратегического обзора обороны под началом бывшего главы НАТО лорда Робертсона. В то же время важнейшие звенья нашей энергетической сети остаются, как выразился депутат-консерватор Ник Тимоти, “незащищенными и уязвимыми для атак враждебных государств, включая Россию”.

В сложившихся обстоятельствах разве удивительно, что британцы всё чаще заходят на сайты для “выживальщиков”? Там дают советы, от самоочевидных до тех, что не сразу придут в голову, как подготовиться к чрезвычайной ситуации, будь то к стихийному бедствию или — возвращаясь к тому, с чего мы начали, — к масштабному отключению электроэнергии. Как мы выяснили, мало запастись чайными пакетиками и рулонами туалетной бумаги...

Фонарик

Как подсказывает капитан Очевидность, фонарик будет самым полезным предметом, когда в доме нет света. Главное — запастись батарейками.

Радио

Необходимо, чтобы быть в курсе происходящего на местах и в мире. Опять же, вы скажете себе спасибо, если обзаведетесь запасом батареек или купите заводной приемник с ручкой.

Аптечка

В ней полезно иметь пластыри, бинты, антисептические салфетки, дезинфицирующее средство, медицинские ножницы, маски для лица и так далее.

Продукты длительного хранения

Консервы: мясо, фасоль, чечевица и супы. А также рис, макароны, галеты, арахисовое масло, энергетические батончики, сухофрукты и ультрапастеризованное молоко.

Вода в бутылках

Не менее шести литров на человека.

Гидросистема

Стоит примерно 50 фунтов и представляет собой “пузырь” из прочного пластика, который вмещает до 100 галлонов питьевой воды и влезает в стандартную ванну.

Термоодеяла

Легкие, но эффективно сохраняют тепло тела в холодную погоду.

Фотокопии важных документов

Минимум по одной копии паспорта, водительских прав и других удостоверений личности, а также важных номеров.

Свечи

Еще один источник света: что характерно, работает без батареек.

Лекарства

По возможности подготовьте запас необходимых рецептурных лекарств для всех членов семьи. Настоятельно рекомендуется иметь под руками парацетамол и другие безрецептурные препараты.

Веревка

Кусок прочной бечевки поможет натянуть тент для временного укрытия или высушить белье.

Рюкзак

Большой и прочный рюкзак или ранец, куда уместятся предметы первой необходимости.

Теплая одежда

Учитывая непредсказуемую погоду в Великобритании, шерстяная шапка, шарф и перчатки, а также водонепроницаемое пальто просто обязательны.

Запасные ключи

Минимум один запасной набор ключей от дома и машины.

Деньги

Важно иметь при себе наличные на тот случай, если банкоматы и кредитки перестанут работать.

Игры

Помогут скоротать время в ожидании, кажущееся бесконечным. Колода карт или дорожные шахматы окажутся на вес золота и помогут сблизить членов семьи в трудную минуту.

Бензин/дизель

Старайтесь, чтобы у вас всегда был полный бак.

Швейцарский армейский нож

Пригодится еще и как отвертка, открывашка для бутылок и консервных банок, плоскогубцы, пилочка и увеличительное стекло.

Соль

Если холодильник выйдет из строя, соль можно использовать в качестве консерванта.

Компас

Поможет выбраться, если вы заблудились или сбились с пути.

Очки

Запасной комплект очков для чтения может пригодиться в любой момент. Солнцезащитные очки тоже не повредят.

Портативная зарядка для USB-устройств

Некоторые модели могут заряжать от солнечной энергии сразу два устройства одновременно: смартфон и планшет.

Топор

Чтобы нарубить дров.

Зажигалка/спички/жидкость для розжига

Чтобы развести огонь, приготовить пищу или для обогрева.

Свисток

Поможет привлечь внимание.

Фольга

В нее можно заворачивать картошку и мясо для запекания на огне.

Сода

Помимо приготовления пищи, годится и как чистящее средство.

Санитарные принадлежности

Предметы личной гигиены, средства для ухода за собой и, разумеется, приснопамятные рулоны туалетной бумаги.

Переносная плитка

Пригодится как для приготовления пищи, так и в качестве источника тепла.

Комментарии читателей

Tune to 433hz

Враг уже за воротами, и его вероломно впустили политики-предатели.

PeeCeeNot

Нам скорее надо готовиться к тому, чтобы воевать с внутренними врагами.

Danish Keith

Уж если бабахнет, никакой набор для выживания не поможет. Кто проплатил эту дребедень?

Palharri

Враг уже окопался в парламенте.

Eau ma gawd

Между тем, только за сегодняшнее утро еще 500 человек, в основном мужчин боеспособного возраста, благополучно перебралось через Ла-Манш. Наша страна отбивает чечетку прямо на минном поле.

Beast Pantry Speak

А как насчет набора для выживания при бездарном правительстве в течение нескольких десятилетий? Впрочем, поезд ушел...

Morriskrysy

Я ждал водки и сигарет, не дождался.

Muxloe Mike

Меня больше беспокоит внутренняя угроза со стороны ислама, чем Путин — учитывая, какими полчищами нелегалы прибывают каждый день. Стармера же больше волнует украинская граница.

SoccerGarnettRisk

У нас всё в ажуре: мужик, который втюхал нам страховку на дом, сказал, что всё покрыто. Даже ручку халявную подарил.

Sovietsatan

Снотворного и водки!

HazeRakeCow

Опять “красных под кроватями” ищем? Плавали, знаем!

Phildonny

Детишки не протянут 72 часов без Wi-Fi, поэтому я лично предпочту бомбу, лишь бы не слышать их нытья.

FaceCelerySurf

Всё, что вам нужно, это беруши, чтобы не выслушивать эту гнусную пропаганду! Россия Великобритании не угроза.

Автор: Ронан О’Рейли.