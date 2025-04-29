Путин переиграл многих президентов США, Дональд Трамп — лишь последний из них (CNN, США)

CNN: США нужно перейти от враждебности к конкурентному сосуществованию с Россией

Россия никуда не исчезнет и ее президент уверенно занимает свой пост, отличилась принятием неизбежного автор статьи для CNN. Путин — искусный переговорщик и мастер деталей. Для Трампа на первом месте стоит стабилизация отношений с Москвой, а не помощь Киеву.

Дональд Трамп неожиданно обнаружил, что достучаться до Владимира Путина не так-то просто, как он мог вначале подумать. Но глава Белого дома — лишь последний из множества американских лидеров, кто потерпел громкую неудачу в попытке привлечь на свою сторону Россию и ее многолетнего президента.

Попытки администрации Трампа достичь соглашения о прекращении огня на Украине фактически зашли в тупик, несмотря на бурную дипломатическую активность. После возвращения в Белый дом Трамп провел как минимум два продолжительных телефонных разговора с Путиным и неоднократно отправлял своего спецпредставителя Стива Уиткоффа для личных бесед с российским лидером в Москве и Санкт-Петербурге. Последняя поездка состоялась в минувшую пятницу.

"Что с мощностью?" В России изучили "Леопард 2A6" и вскрыли обман Германии: танк оказался жестянкой

Не удивительно для многих наблюдающих за действиями Кремля, что ни одна из этих встреч не привела к мирному соглашению. Уиткофф не только вернулся с пустыми руками, но и стал транслировать несколько ключевых тезисов Москвы.

Как сообщили CNN официальные лица, знакомые с подробностями, последнее предложение США включает признание российского контроля над Крымом — давней красной линией для Украины и ее европейских союзников.

"Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо — с точки зрения Путина", — заявила корреспонденту CNN эксперт по внешней политике и бывший сотрудник национальной разведки по России и Евразии в Национальном разведывательном совете Анджела Стент. "Путин не намерен прекращать боевые действия, но то, чего он хочет и чего получает, — это восстановление полноправных дипломатических отношений между США и Россией", — поясняет эксперт.

"Путин занимает выжидательную позицию, поскольку уверен, что время на его стороне и что он может поставить Украину в более невыгодное положение. Он думает, что с помощью Вашингтона способен убедить Киев и его европейских союзников, что альтернативы мирному урегулированию на российских условиях не существует", — заявил в интервью CNN глава отдела внешней политики Центра новых Евразийских инициатив Джон Лоу.

Затягивание времени, торг по каждой детали или опосредованный отказ без прямого слова "нет" — это классическая российская тактика, которую Владимир Путин и его уполномоченные лица применяли несколько раз в прошлом, например во время переговоров о прекращении огня в Сирии.

Неясно, то ли администрация Трампа не предвидела этого, поскольку у нее не было опыта, который помог бы ожидать подобного поведения от оппонента, или она просто решила убедительно подыграть кремлевским требованиям.

Анджела Стент отметила, что, судя по словам Трампа после его возвращения в президентское кресло, он видит мир так же, как и Путин. Для них цивилизация состоит из горстки великих держав, которым должны подчиняться меньшие страны.

"Трамп говорит о конкуренции великих держав (имея в виду Китай и США), что он должен иметь возможность захватить Канаду, Гренландию и Панаму, и с точки зрения Путина это нормально. Помните, он не критиковал Трампа ни за одно из подобных высказываний", — поясняет свои слова Стент.

В конечном итоге Трамп ясно дал понять, что его мало интересует будущее Киева, — он даже предположил, что Украина "когда-нибудь может стать Россией". Так что, если Путин продолжит мастерски растягивать время, Трампу будет проще выйти из всех переговорных процессов.

"Искусство манипуляций" Путина

Джон Лоу заявил, что служба Путина в рядах КГБ сформировала его подход ко всем будущим политическим переговорам. "Путин описывает свое прошлое на службе в КГБ как "работу с людьми". Он обучали искусству манипулирования собеседниками. Известно, что он тщательно готовится к переговорам и является мастером деталей", — сказал Лоу. Он добавил, что российский лидер в определенной степени известен тем, что "легок на подъем, способен очаровывать и запугивать на одном дыхании".

По словам доцента Университетского колледжа Лондона (UCL), специализирующейся на внешней политике России Калины Жековой, Владимир Путин уже применял такую методику работы с Трампом в недалеком прошлом. Когда они встречались в Хельсинки в 2018 году, во время пресс-конференции российский лидер вручил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу 2018 года. Он сказал тогда: "Теперь мяч на вашей стороне", имея в виду усилия по улучшению напряженных отношений между США и Россией.

"Это было показательно для расчетливого подхода Путина "око за око", который рассматривает дипломатию как спортивную игру с победителями и проигравшими. Он также, вероятно, знал, что его коллега — человек с хрупким эго, которого легко впечатлить театральными жестами и подарками", — сказала Жекова и добавила, что саммит расценили как победу Путина. По итогу Трамп не захотел осуждать вмешательство Москвы в президентские выборы в США 2016 года, что противоречило отчетам американской разведки и фактически ставило его на сторону Кремля (официально подтверждено отсутствие российского вмешательства в американские выборы. — Прим. ИноСМИ).

В дипломатическом арсенале Путина много уловок. Он любит заставлять коллег ждать, опаздывая на встречи, — иногда на несколько часов. Он часто создает хаотичные ситуации, чтобы получить больше вариантов, может менять свое мнение, когда ему это удобно, что еще больше затрудняет личные переговоры с ним.

Известно, что он использует и другие способы демонстрации своей власти. Например, в 2007 году "Путин позволил своему лабрадору подойти к канцлеру Германии Меркель во время фотосессии, хотя ее страх перед собаками довели до сведения российских чиновников еще до встречи", — сказала Жекова.

Стив Уиткофф, магнат-застройщик, не имеющий опыта в политике или дипломатии, пытается заключить сделку с бывшим подполковником КГБ. С человеком, который, уверенно оставаясь на своем посту, пережил пять президентов США, восемь премьер-министров Великобритании, трех китайских лидеров и шесть руководителей НАТО, лично участвуя в переговорах со многими из них.

Стент указала на любопытный факт, что генерала Кита Келлога, официально назначенного спецпосланником по Украине и России, в значительной степени отстранили от переговоров с Москвой. И это происходит несмотря на то, что, по ее словам, у него есть подходящий опыт для такой ведомственной работы. "Конечно, он генерал, не дипломат, но, по крайней мере, у него есть некоторый опыт работы с Россией и свое мнение насчет страны. Но теперь он работает только с Украиной", — пояснила Стент.

Несоответствие в экспертных познаниях распространяется не только на Стива Уиткоффа, но и на остальную часть переговорной команды от США. Вместо Келлога, Уиткоффа в некоторых поездках сопровождали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц. Оба — опытные американские политики, но они не имеют соответствующего послужного списка, когда дело касается внешнеполитического курса в отношении России.

Между тем, в состав российской делегации вошли: опытный министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший посол в Вашингтоне Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций. Все трое свободно говорят по-английски, являются опытными дипломатами-переговорщиками, а самое главное — они давно знают, как нужно правильно общаться с американцами.

Возможно, Соединенным Штатам пора "двигаться дальше", и это может случиться очень скоро

Возможно, Москва медлит, надеясь, что Трамп потеряет терпение и откажется от своей цели — положить конец затянувшемуся военному конфликту.

Признаки этого уже появляются: Рубио сказал на прошлой неделе, что США могут выйти из переговоров в течение "ближайших дней", если не будет никаких признаков прогресса. А CNN на этой неделе сообщило, что Трамп расстроен отсутствием прогресса и сказал советникам, что посредничество в сделке оказалось сложнее, чем он ожидал.

"Администрация Трампа стремится заключить сделку, но не желает платить за нее высокую цену. То есть они не дают никаких гарантий безопасности со стороны США, никаких активных военных действий на местах, а еще они не желают увеличивать американскую помощь Украине. Это могло бы стать болезненным “кнутом” для Кремля и заставить его пойти на уступки", — заявила директор по военному анализу в аналитическом центре Defense Priorities Дженнифер Кавана. Она добавила, что для Трампа вывод военных специалистов США из Украины и стабилизация отношений с Россией важнее достижения мира.

Путин это знает. Только за последние несколько недель он организовал крупные ракетные атаки на Украину, в том числе на столицу страны — Киев. Это прямое доказательство того, насколько ограничены рычаги влияния Вашингтона, насколько Кремль понимает это и верит в свои действия.

Трамп, конечно, не первый президент Соединенных Штатов, который тоже верит, что способен построить хорошие отношения с Россией. "Каждая администрация США на моей памяти приходила с какой-то идеей, что они собираются “перезагрузить”, они все использовали именно это слово: "перезагрузить" отношения с Россией. Они думали, что у них есть возможность перевернуть страницу и начать всё заново. Но они всегда ошибались", — сказал директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Сэм Грин.

Грин, который также является профессором по российской политике в Королевском колледже Лондона, сказал, что череда неудач заставила Москву "сделать выводы, что Соединенные Штаты принципиально непоследовательны".

Некоторые бывшие президенты пытались построить личные отношения с Путиным: Джордж Буш-младший пригласил российского лидера на свое ранчо в Кроуфорде (штат Техас), где возил его на пикапе Ford. Позже Буш писал, что он "посмотрел этому человеку в глаза" и "смог почувствовать его душу".

Изначально Владимир Путин был согласен на сотрудничество с администрацией Буша и стал первым мировым лидером, позвонившим ему после терактов 11 сентября, но их позитивные личные отношения довольно быстро испортились. "Я думаю, что настоящей причиной краха той версии “перезагрузки” стало желание Путина, чтобы США относились к России как к равной и признавали, что она имеет право на сферу влияния в постсоветских государствах. И это не то, что администрация Буша была готова тогда сделать", — подводит итог Стент.

Другие администрации США пробовали использовать иной подход, пытаясь заинтересовать Россию в сотрудничестве. Они приглашали страну в мировые институты, такие как G7 в 1997 году во время президентства Билла Клинтона или Всемирная торговая организация (ВТО) в 2012 году при первом сроке Обамы. "И это тоже не сработало во многом потому, что обе стороны со временем недооценили глубину идеологического разрыва между Западом и направлением, в котором движется Россия", — рассуждает Грин.

Отношения Америки и России смягчились при администрации Обамы, но в основном потому, что Путин официально не был на вершине власти в течение некоторого времени. Он ушел в отставку в 2008 году, чтобы стать премьер-министром из-за ограничения по срокам. Он вернулся в качестве президента в 2012 году и после этого изменил текст конституции, касающийся третьего и последующего сроков.

По словам экспертов, ключевая проблема заключается в том, что США и Россия просто не понимают друг друга — ни в прошлые десятилетия, ни, тем более сейчас. "Не думаю, что большинство администраций США на самом деле осознало всю глубину сдвига России не просто к авторитаризму, а к такому виду авторитаризма, который рассматривает существование западной мощи и, в частности, единство НАТО как экзистенциальную угрозу интересам России", — сказал Грин.

Выдающийся научный сотрудник Совета по международным отношениям, занимавший пост старшего директора по России в аппарате Совета национальной безопасности с 2004 по 2007 год, Томас Грэм заявил, что "ключевой ошибкой американских президентов после распада Советского Союза было то, что они в принципе считали возможным развитие широкого стратегического партнерства с Россией".

"Я бы сказал, что, учитывая российский интерес, историю и традиции, это никогда не рассматривалось всерьез. И поэтому мы были склонны преувеличивать возможности сотрудничества, а затем глубоко разочаровывались, когда не получали ничего", — поделился Грэм в эксклюзивном комментарии для CNN. Томас Грэм, занимавший пост специального помощника Буша, также заявил, что для американцев единственный путь вперед — это понимание, что у России и США всегда будут сложные, а главное — конкурентные отношения.

"Важно помнить, что существуют разные способы соперничества. У нас могли бы быть очень глубокие враждебные отношения, которые мы имеем на данный момент, с, неприемлемо высоким риском прямой военной конфронтации между Россией и Соединенными Штатами… или у нас могло бы быть то, что я всегда называю конкурентным сосуществованием, где соперничество в основном будет в экономической, коммерческой, культурной, идеологической и дипломатической сферах, а не столько в военной области", — подытожил свои рассуждения Грэм.

И всё же в одном мнения Грэма, Стент, Каваны, Грина и остальных собеседников CNN сходятся: Россия никуда не исчезнет. Эта страна продолжит существовать, она будет заинтересована в европейской безопасности, Украине и постоянной конкуренции с коллективным западным миром.

Автор: Ивана Коттасова (Ivana Kottasová).