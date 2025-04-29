Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море.

TNI: Россия превосходит США и Китай в области создания гиперзвукового оружия

В области создания гиперзвуковых ракет Россия опережает США и Китай на световые годы, пишет TNI. Российский "Циркон" — уникальное оружие с впечатляющими возможностями. Ни одна система ПВО стран НАТО не способна ее остановить, восхищается автор.

Предполагается, что скорость "Циркона" составляет от восьми до девяти Махов, что делает ее одной из самых быстрых ракет из когда-либо созданных.

Америка практически сдалась в великой гонке за достижения в создании гиперзвукового оружия. Не только Китай опережает США в этой области, но и Российская Федерация, по-видимому, на световые годы опережает обоих.

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Одной из таких российских систем, которая меняет облик ведения современной войны, является противокорабельная ракета 3M22 "Циркон". Эта невероятная система теперь объединена с атомной подводной лодкой класса "Ясень", что дает русским еще более впечатляющие и смертоносные возможности.

Роль ракеты "Циркон"

Гиперзвуковая ракета "Циркон" стала частью обширной российской программы по модернизации вооружения. Система представляет собой оружие отечественного производства, способное преодолеть любые ныне существующие установки ПВО в странах НАТО. Россия инициировала разработку в 2010 году. Контракт заключили с НПО "Машиностроение", ведущим оборонным подрядчиком в стране. Без ложной скромности, фирма создала действительно уникальное оружие.

Президент России Владимир Путин впервые признал существование "Циркона" в 2016 году. Тестовые запуски начались спустя четыре года, в официальных СМИ сообщалось об успешных испытаниях с таких платформ, как фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Северодвинск". К 2022 году Москва объявила, что "Циркон" поступил в серийное производство, и он был включен в арсенал российского ВМФ. Это лишь доказывает приверженность разработке.

Итак, "Циркон" — это противокорабельная, а также наземная крылатая ракета с ГПВРД. Этот ГПВРД (гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель) имеет решающее значение для летальности ударов, поскольку гарантирует стабильную сверхзвуковую скорость полета. Эта реактивная установка в сочетании с передовыми системами наведения позволяет избегать обнаружения радарами и любых мер противодействия. Что особенно важно, без установленного ГПВРД "Циркон" — это просто еще одна ракета.

Максимальная скорость "Циркона", как полагают, составляет от восьми до девяти Махов, что делает ее одной из самых быстрых ракет, когда-либо созданных. Такие показатели сводят к минимальному значению время реагирования и шансы на оперативный перехват. Большинство аналитиков полагает, что крылатая ракета будет обладать дальностью действия от 999 до 1500 километров. Говоря проще, российская система будет бить очень далеко и с внушительным радиусом поражения.

И, в отличие от традиционных баллистических ракет, которые следуют предсказуемым параболическим схемам движения, "Циркон" использует низковысотную, а также крайне маневренную траекторию полета. Если совсем кратко, ни одна современная установка ПВО в странах НАТО не может остановить это оружие.

Стандартная версия противокорабельной ракеты оснащается классической осколочно-фугасной боеголовкой. Однако эксперты предполагают, что в ближайшем будущем "Цирконы" будут способны нести ядерные заряды.

Как ракета "Циркон" нарушает устоявшийся порядок

Учитывая, что "Циркон" — это прежде всего противокорабельная ракета, ни в коем случае нельзя переоценивать ее угрозу американским надводным боевым кораблям, в частности атомным авианосцам ВМС США. Угрожая флагманам западного флота оружием, которое одновременно разрушительно и от которого практически невозможно защититься, Россия стремится изменить баланс сил в морских сферах, особенно в спорных регионах, таких как Балтийское, Черное море и Арктика.

"Циркон" уже нарушил и без того шаткий баланс военной мощи между Соединенными Штатами и Россией. Пока американцы не могут создать конкурентоспособную систему или разработать контрмеры против гиперзвукового оружия, развитие этой отрасли рискует дать русским доминирующее положение.

Если Америка не найдет контрмеры или не разработает собственное гиперзвуковое оружие, баланс сил с Россией навсегда сместится в пользу Москвы.

Автор: Брэндон Вайхерт (Brandon Weichert).