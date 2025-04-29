«Танк не погиб на полях сражений»: французские военные призывают к перестройке тактики боя

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Делая выводы из украинского конфликта, целый ряд западных экспертов заявляют о том, что эпоха танков подошла к концу. Однако с этим категорически не согласны высокопоставленные французские военные.

Нет, танк не погиб на полях сражений, но его нужно рационально использовать. Он становится очень уязвимым, когда останавливается или если его не сопровождает заслон из пехоты. Его сила в том, что он очень мобильный и позволяет концентрировать силы в нужном месте для прорыва фронта

- отмечает полковник Фредерик Джордан из Центра доктрины и подготовки командования Минобороны Франции.

По его словам, танк остаётся ценным активом, при условии, что он применяется в рамках хорошо организованного общевойскового боя. Это требует эффективной логистики, особенно на передовой, с подвижными группами и эвакуационной техникой для проведения быстрого ремонта как можно ближе к линии фронта.

Как поясняет генерал Пьер Шилль, начальник штаба сухопутных войск Франции, танки обеспечивают бригадам и дивизиям, которым они придаются, скорость и ударную мощь при контакте с неприятелем. По его словам, анализ текущих конфликтов (Украина, Палестина, Южный Ливан) привёл ряд военных экспертов к размышлениям, которые могут принизить роль бронетанковых сил или даже упразднить их. Они ссылаются на то, что фронты пребывают в замороженном состоянии, манёвры проводятся медленно, а концентрация сил чревата потерями.

Как указывает генерал, в радиусе 20-30 км от линии соприкосновения любая группировка бронетанковых или механизированных подразделений становится объектом ударов, осуществляемых с помощью комбинации самых разных видов огня, включая недорогие беспилотники:

Наведение и точность огня, похоже, превзошли манёвренность в войне между Россией и Украиной.

По его словам, во многом это обусловлено интенсивным применением БПЛА в сочетании со средствами спутникового наблюдения, РЭБ, дальнобойным огнём и быстрым принятием решений. В этих условиях ОБТ больше отвечают за поддержку и защиту, а не за прорыв. По его мнению, на этом фоне танкисты должны разработать новую тактику боя.

Учитесь новаторскому духу у тех, кто был до вас. Армии нужны кавалерийские [бронетанковые] части для обеспечения скорости, ударной мощи и глубины

- отметил генерал, призывая к перестройке тактики боя.