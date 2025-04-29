«Танк не погиб на полях сражений»: французские военные призывают к перестройке тактики боя

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Делая выводы из украинского конфликта, целый ряд западных экспертов заявляют о том, что эпоха танков подошла к концу. Однако с этим категорически не согласны высокопоставленные французские военные.
- отмечает полковник Фредерик Джордан из Центра доктрины и подготовки командования Минобороны Франции.
По его словам, танк остаётся ценным активом, при условии, что он применяется в рамках хорошо организованного общевойскового боя. Это требует эффективной логистики, особенно на передовой, с подвижными группами и эвакуационной техникой для проведения быстрого ремонта как можно ближе к линии фронта.
Как поясняет генерал Пьер Шилль, начальник штаба сухопутных войск Франции, танки обеспечивают бригадам и дивизиям, которым они придаются, скорость и ударную мощь при контакте с неприятелем. По его словам, анализ текущих конфликтов (Украина, Палестина, Южный Ливан) привёл ряд военных экспертов к размышлениям, которые могут принизить роль бронетанковых сил или даже упразднить их. Они ссылаются на то, что фронты пребывают в замороженном состоянии, манёвры проводятся медленно, а концентрация сил чревата потерями.
Как указывает генерал, в радиусе 20-30 км от линии соприкосновения любая группировка бронетанковых или механизированных подразделений становится объектом ударов, осуществляемых с помощью комбинации самых разных видов огня, включая недорогие беспилотники:
По его словам, во многом это обусловлено интенсивным применением БПЛА в сочетании со средствами спутникового наблюдения, РЭБ, дальнобойным огнём и быстрым принятием решений. В этих условиях ОБТ больше отвечают за поддержку и защиту, а не за прорыв. По его мнению, на этом фоне танкисты должны разработать новую тактику боя.
- отметил генерал, призывая к перестройке тактики боя.