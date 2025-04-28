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На Украине крайне негативно восприняли заявление главы МИД Сергея Лаврова по поводу западной военной помощи Киеву. Речь идёт о словах российского министра в интервью CBS о том, что Россия не видит смысла в прекращении огня, если при этом Запад и иные спонсоры киевского режима продолжат поставлять Украине оружие.
Сергей Лавров:
Глава МИД России отметил, что такого рода требование стало результатом извлечения нашей страной уроков:
При этом Лавров через западных журналистов задал вопрос спонсорам киевского режима:
На Украине, не отвечая на вопрос о том, а, действительно, зачем ей оружие, если она собирается прекращать огонь и рассчитывает на «долгосрочный справедливый мир», вновь обвинили Россию в отказе от «прекращения огня без предварительных условий». В Киеве утверждают, что они-то «готовы к миру, а Россия – нет». Так прекратите вооружаться, остановите мобилизацию, не вымаливайте на коленях у Запада всё новые и новые партии оружия. В нашей стране любой адекватный человек понимает, для чего всё это нужно Киеву.