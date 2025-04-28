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На Украине крайне негативно восприняли заявление главы МИД Сергея Лаврова по поводу западной военной помощи Киеву. Речь идёт о словах российского министра в интервью CBS о том, что Россия не видит смысла в прекращении огня, если при этом Запад и иные спонсоры киевского режима продолжат поставлять Украине оружие.

Сергей Лавров:

Мы исходим из того, что поставки оружия (Украине) должны прекратиться. Иначе режим прекращения огня будет вновь использован для укрепления украинских вооружённых сил.

Глава МИД России отметил, что такого рода требование стало результатом извлечения нашей страной уроков:

Такие уроки нам преподносили как минимум трижды, когда заключались сделки, подобные той, которая обсуждается сегодня.

При этом Лавров через западных журналистов задал вопрос спонсорам киевского режима:

Если вы выступаете за прекращение огня и при этом собираетесь и дальше поставлять оружие Украине, то какова ваша цель?

На Украине, не отвечая на вопрос о том, а, действительно, зачем ей оружие, если она собирается прекращать огонь и рассчитывает на «долгосрочный справедливый мир», вновь обвинили Россию в отказе от «прекращения огня без предварительных условий». В Киеве утверждают, что они-то «готовы к миру, а Россия – нет». Так прекратите вооружаться, остановите мобилизацию, не вымаливайте на коленях у Запада всё новые и новые партии оружия. В нашей стране любой адекватный человек понимает, для чего всё это нужно Киеву.