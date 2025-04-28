Лавров отправил лично Рубио и в ООН перечень атак ВСУ по энергообъектам РФ

Глава МИД России обратил внимание, что украинцы нарушали запрет "несколько сотен раз"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправил в ООН и лично госсекретарю США Марко Рубио перечень нарушений киевским режимом моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Глава МИД РФ обратил внимание, что, несмотря на заявления Владимира Зеленского о поддержке предложения президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного моратория, украинцы нарушали запрет "несколько сотен раз".

"Я отправил лично госсекретарю США Марко Рубио и в ООН перечень этих атак, - сказал Лавров в интервью американской телекомпании CBS. - Этот список действительно показателен и говорит сам за себя".

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что, в отличие от украинской стороны, Россия "никогда не нарушала это обязательство", данное президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров с американским лидером.

О моратории на удары по энергообъектам

18 марта Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон украинского конфликта на 30 дней от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Президент РФ положительно отреагировал на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. При этом с 18 марта по 16 апреля украинская сторона наносила удары по объектам энергетики в 15 российских регионах. Речь идет о Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Херсонской областях, а также о Крыме, ДНР, ЛНР и Краснодарском крае. Удары наносились с использованием беспилотников, например, FPV-дронов, а также различной артиллерии, включая реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как ранее заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий, попытки ударов по объектам российской энергетики продолжаются.