Глава "Роскосмоса" заявил о планах расширения сети наземных корректирующих станций системы ГЛОНАСС

Скоро еще одна такая станция появится в Венесуэле

Бразилиа. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия собирается расширять сеть наземных корректирующих станций навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, скоро еще одна дополнительная появится в Венесуэле, сообщил журналистам в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Скорее всего, в мае или июне мы откроем ещё одну дополнительную в Венесуэле", - сказал Баканов.

Он заявил о необходимости развития российских навигационных услуг и их экспортного потенциала. Чтобы они были востребованы в Латинской Америке, необходимы дополнительные корректирующие станции. По словам Баканова, "Роскосмос" будет взаимодействовать со странами региона, чтобы потребители ГЛОНАСС были довольны качеством продукта.

Как рассказал профессор Университета Бразилиа Джованни Борджес, сотрудничество с российской стороной для университета очень важно, потому что позволяет иметь доступ к данным, которые получают российские станции, и включает Бразилию в общую систему этих измерений.

Глава "Роскосмоса" посетил вместе с президентом Бразильского космического агентства Марко Антонио Шамоном российские квантово-оптическую и радиотехническую станции на территории Университета в столице Бразилии. Всего в этой стране находятся четыре такие станции, ещё одна установлена на Кубе и две в ЮАР. На территории РФ таких станций три десятка.