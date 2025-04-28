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ТАСС

Эксперт Боссхард: провал ВСУ в приграничье показал, что Киеву надо меньше слушать НАТО

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Освобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Бобылев

Подполковнику Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке курская авантюра с самого начала представлялась "бессмысленной с политической и вредной с военной точки зрения"

ЖЕНЕВА, 27 апреля. /ТАСС/. Провал операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области показал, что Владимиру Зеленскому следует меньше слушать то, что ему говорят натовские советники. Такое мнение выразил ТАСС швейцарский эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По словам военного, курская авантюра с самого начала представлялась ему "бессмысленной с политической и вредной с военной точки зрения". По его мнению, операция ВСУ в Курской области имела смысл только для военных стратегов НАТО. В частности, она позволила альянсу проверить реакцию Вооруженных сил РФ в случае прямой атаки на российскую территорию. "Теперь Зеленский лишился своего козыря, а эксперимент НАТО провалился", - отметил Боссхард.

"Те, кто уже говорил о победе Украины, явно были недостаточно информированы о своем противнике, - считает эксперт. - Зеленскому следовало бы поменьше слушать советников НАТО, которые распространяют свою чепуху в западных СМИ".

26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ, которые вторглись в регион в августе 2024 года. 

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