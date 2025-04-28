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Интерфакс-АВН

Ракета Atlas V во вторник стартует на орбиту с первой группой интернет-спутников компании Amazon - ULA

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Старт ракеты Atlas V
Старт ракеты Atlas V с кораблем Boeing CST-100 Starliner в мае 2022 года (второй беспилотный тестовый полет). Что интересно, для «Атласа» миссия Boe-CFT станет одним из последних запусков, носитель уходит в историю. Но при этом же — первым пилотируемым стартом этой ракеты[.
Источник изображения: Reuters, Steve Nesius

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Atlas V во вторник по московскому времени выведет на орбиту первую группу интернет-спутников компании Amazon, сообщила в воскресенье компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

Запуск ракеты, в первой ступени которой используются двигатели РД-180 российского производства, планируется осуществить с 41-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в двухчасовое временное окно, которое открывается в понедельник в 19:00 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:00 по Москве).

Запуск миссии планировался еще 10 апреля, но был отменен перед самым стартом из-за сильного порывистого ветра. По данным ULA, на данный момент погода на 75% благоприятствует проведению пуска.

В рамках проекта Kuiper на орбиту высотой 630 км должна быть выведена партия из 27 операционных аппаратов. В 2023 году уже были запущены два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам будет состоять из 3236 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет подключения.

Проект Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже имеет на орбите свыше 7,2 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
SpaceX
ULA
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