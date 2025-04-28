Китайский авианосец вновь прошел через Лусонский пролив вблизи района учений США и Филиппин

Токио. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Лусонский пролив обратно из западной части Тихого океана в Южно-Китайское море, сообщил в воскресенье японский Объединенный комитет начальников штабов.

Согласно опубликованной карте, маршрут китайской авианосной группы проходил вблизи филиппинских островов Батан в центре Лусонского пролива, где продолжаются совместные военные учения частей американской морской пехоты и филиппинских вооруженных сил Balikatan.

Ранее на текущей неделе китайский авианосец прошел через пролив из Южно-Китайского моря в направлении Тихого океана.

В рамках начавшихся в понедельник учений Balikatan на островах Батан части морской пехоты США развернули несколько противокорабельных комплексов NMESIS с дальностью действия 185 км, системы ПВО MADIS, а также разместили радар на севере Филиппин.

Кроме того, американские истребители F/A-18C/D Hornet Корпуса морской пехоты потренируются в нанесении реального авиационного удара по военному кораблю в Южно-Китайском море, сообщил представитель ВМС США лейтенант Карлос Гомес. Мишенью будет выведенный из состава ВМС Филиппин в 2021 году корвет Miguel Malvar. Американские истребители должны будут его потопить.

Лусонский пролив шириной примерно 250 км между Филиппинами и Тайванем соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном. Он является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в открытый океан, отмечает издание Newsweek. Развертывание комплексов NMESIS в регионе позволяет в случае необходимости установить контроль над прохождением военных кораблей через Лусонский пролив.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, за передвижением китайской авианосной группы проследил патрульный корабль Морских сил самообороны Японии. В ходе похода палубная авиация авианосца "Шаньдун" - истребители и вертолеты совершил 130 вылетов к востоку от Лусонского пролива.

Учения Balikatan, в которых принимают участие также Австралия и Япония, продлятся до 9 мая. Они включают "полномасштабное боевое испытание" американских и филиппинских вооруженных сил, заявил представитель 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты США Бен Гиллман.