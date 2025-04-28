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Интерфакс-АВН

Китайский авианосец вновь прошел через Лусонский пролив вблизи района учений США и Филиппин

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Китайский авианосец "Шаньдун"
Китайский авианосец "Шаньдун".
Источник изображения: topwar.ru

Токио. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Китайский авианосец "Шаньдун" прошел через Лусонский пролив обратно из западной части Тихого океана в Южно-Китайское море, сообщил в воскресенье японский Объединенный комитет начальников штабов.

Согласно опубликованной карте, маршрут китайской авианосной группы проходил вблизи филиппинских островов Батан в центре Лусонского пролива, где продолжаются совместные военные учения частей американской морской пехоты и филиппинских вооруженных сил Balikatan.

Ранее на текущей неделе китайский авианосец прошел через пролив из Южно-Китайского моря в направлении Тихого океана.

В рамках начавшихся в понедельник учений Balikatan на островах Батан части морской пехоты США развернули несколько противокорабельных комплексов NMESIS с дальностью действия 185 км, системы ПВО MADIS, а также разместили радар на севере Филиппин.

Кроме того, американские истребители F/A-18C/D Hornet Корпуса морской пехоты потренируются в нанесении реального авиационного удара по военному кораблю в Южно-Китайском море, сообщил представитель ВМС США лейтенант Карлос Гомес. Мишенью будет выведенный из состава ВМС Филиппин в 2021 году корвет Miguel Malvar. Американские истребители должны будут его потопить.

Лусонский пролив шириной примерно 250 км между Филиппинами и Тайванем соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном. Он является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в открытый океан, отмечает издание Newsweek. Развертывание комплексов NMESIS в регионе позволяет в случае необходимости установить контроль над прохождением военных кораблей через Лусонский пролив.

По информации Объединенного комитета начальников штабов, за передвижением китайской авианосной группы проследил патрульный корабль Морских сил самообороны Японии. В ходе похода палубная авиация авианосца "Шаньдун" - истребители и вертолеты совершил 130 вылетов к востоку от Лусонского пролива.

Учения Balikatan, в которых принимают участие также Австралия и Япония, продлятся до 9 мая. Они включают "полномасштабное боевое испытание" американских и филиппинских вооруженных сил, заявил представитель 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты США Бен Гиллман.

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Страны
Австpалия
Китай
США
Тайвань
Филиппины
Япония
Продукция
F-18
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Военные учения
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