Украина похожа на ГДР времен разделения Германии — за исключением двух важных фактов (Focus, Германия)

Мирный план Дональда Трампа предусматривает уступку территорий со стороны Украины, пишет Focus-online. Для главного корреспондента Focus Ульриха Райца параллели с разделенной Германией очевидны. Но есть и отличия.

В плане мирного соглашения из семи пунктов президент США Дональд Трамп предлагает разделить Украину. Согласно этому плану, присоединение Россией Крыма будет узаконено, а занятые части восточной Украины перейдут под фактическое управление России.

Таким образом, Крым и восточная Украина будут иметь разный статус. Главный корреспондент FOCUS-online Ульрих Райц в своей видеоколонке "Тема Райца" объясняет необходимость различать эти два случая.

Параллели с разделением нацистской Германии после Второй мировой войны

"Признание Крыма де-юре российской территорией и признание де-факто занятых Россией частей восточной Украины в принципе является закреплением статус-кво на поле боя. С этим определением устанавливается иной статус".

Таким образом, Крым будет закреплен за Россией "практически в соответствии с обязательным характером международного права", а территории в восточной Украине будет де-факто, но не официально, принадлежать России.

Райц видит очевидные параллели с разделенной Германией после Второй мировой войны и ссылается на историческое различие между Восточной и Центральной Германией.

Центральная Германия была ГДР. "С ГДР все было предельно ясно. Даже в конституции Германии было прописано, что немецкий вопрос остается открытым", — говорит Райц. Поэтому воссоединение всегда было заявленной целью в данном случае.

Немецкие территории к востоку от границы по Одеру и Нейсе, которые после 1945 года перешли под управление Польши, напротив, считались Восточной Германией. На протяжении десятилетий велся "серьезный спор" о том, должна ли Федеративная Республика Германия навсегда отказаться от этих территорий.

Райц: Украина потеряет Крым навсегда, территории на востоке — не обязательно

"Вилли Брандт крайне заблуждался, когда говорил: "Мы соблюдаем границы". Союз всегда подчеркивал: ничто не носит обязательный характер по международному праву". Эти территории были признаны принадлежащими Польше в соответствии с международным правом (де-юре) только по Договору "Два плюс четыре" 1990 года в рамках воссоединения Германии.

В отношении возможной ситуации в Украине это означает: "обязательный характер Крыма можно сравнить с тем, который имели восточными территориями Германии. А менее обязательный характер территорий на востоке Украины был бы сопоставим со статусом ГДР", — поясняет Райц.

Соответственно, Украина навсегда потеряла бы Крым, а территории на востоке страны сохранили бы шанс на воссоединение с Украиной. Это могло бы произойти, если вообще произойдет, только через 50 лет.

Такие переговоры могли бы включать в себя множество практических положений, аналогичных тем, которые существовали между Восточной и Западной Германией: "Соглашения о путешествиях (только пенсионерам разрешалось путешествовать), вопросы обмена, выдачи паспортов. Все это может стать предметом переговоров между двумя правительствами".

Не исключено и массовое бегство: "между ГДР и Западной Германией существовал большой поток беженцев. Могу себе представить, что это повторится".

Прежде всего, этому может способствовать то, что западная, значительно большая часть Украины — как гласит план мирного урегулирования — станет членом Европейского союза, даже если не вступит в НАТО.

Отличия от сценария ГДР

Несмотря на все территориальные потери, потенциальная реализация мирного плана Трампа не была бы равносильна капитуляции Украины, продолжает Райц. Ведь Россия не достигла бы своих главных военных целей.

"Украина осталась бы суверенным государством так же, как Федеративная Республика Германия осталась суверенным государством после воссоединения".

Несмотря на очевидные параллели с немецкой историей, между прошлым и настоящим есть принципиальные различия.

"Тогда Германия была преступницей, Украина же сегодня — жертва. Это первое большое отличие. Второе: Германия уже капитулировала, была оккупирована четырьмя державами-победительницами, а Украина все еще находится в состоянии боевых действий. На этом аналогии заканчиваются. В какой-то степени история повторяется. Но в значительной степени — нет".