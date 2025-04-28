Как Трамп играет на руку Путину: от Украины до ослабления американского влияния (The New York Times, США)

NYT: Трамп провел реформы в правительстве США, выгодные России

В первые сто дней президентства Трампа Путин получил всё, чего он хочет, пишет NYT. Президент США одобрил сохранение за Россией новых регионов, реформировал правительство и лишил Штаты инструментов влияния. Если бы Трамп и правда был российским агентом, он не смог бы отработать лучше, недоволен автор.

Питер Бейкер

Если бы президент России Владимир Путин составил список, чего он хотел бы получить от Вашингтона, то трудно было бы придумать лучше того, что ему предложили "100 первых дней" президентства Дональда Трампа на втором сроке:

● Надавить на Киев, чтобы заполучить новые территории? Есть.

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● Обещание смягчить санкции? Есть.

● Оправдание ввода войск на Украину? Есть.

Действительно, когда в пятницу спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф снова посетил Москву для дополнительного раунда переговоров, американский президент опять получил однобокий взгляд на мир. России позволили сохранить регионы, которые она захватила силой, грубо нарушив международное право (новые территории вошли в состав России по итогам референдума. — Прим. ИноСМИ), и в то же время Кремль запрещает Украине когда-либо вступать в НАТО.

Но это далеко не всё, что получил Путин после возвращения Трампа в Овальный кабинет. Намеренно или нет, многие действия американского президента на других направлениях тоже отвечают интересам Москвы. Речь об отношениях с европейскими союзниками Вашингтона, а также о радикальных реформах в правительстве США.

Трамп разрушает американские институты мягкой силы, которые так долго раздражали Кремль: закрывает "Голос Америки"* и Национальный фонд поддержки демократии**. Он разоружает страну в ее невидимой борьбе против России: останавливает кибернаступательные операции. Он ограничивает финансирование программ по противодействию вмешательствам в выборы и прочими преступлениями.

Трамп избавил Россию от пошлин, которые он вводит на импортные товары почти со всего мира, утверждая, что Москва и так уже находится под санкциями. Наконец, он все-таки вводит торговые тарифы с Украиной, другой стороной конфликта, несмотря на то что с Киевом ведутся непрерывные переговоры. Как ранее сообщало Politico, одновременно с этим администрация Белого дома изучает вопрос снятия санкций с "Северного Потока — 2" — проекта, который сам же Трамп в первый срок осуждал.

"Трамп сыграл прямо на руку Путину, — сказал генеральный директор Чикагского совета по глобальным вопросам и бывший посол в НАТО Иво Даалдер. — Трудно представить, что бы успел натворить Дональд Трамп на свои "100 первых дней", будь он и правда завербованным российским агентом".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отвергла идею о том, что действия Трампа выгодны России. "Президент действует исключительно в интересах Соединенных Штатов", — заявила она в интервью. Она добавила, что нет никакой связи между Россией и сокращениями финансирования различных организаций, за которое отвечает Департамент эффективности государственного управления под руководством Илона Маска (DOGE), или же аналогичными усилиями по оптимизации государственного бюджета.

"DOGE не имеет никакого отношения к усилиям нашей команды национальной безопасности по прекращению конфликта, — сказала Ливитт. — Это не те осознанные решения президента, которые он принимает, чтобы каким-либо образом умиротворить Москву. Когда дело касается России и Украины, он лишь пытается добиться мира, положив конец кровопролитию и приведя стороны к позитивному решению".

Трамп долгое время отвергал критику, что он мягок по отношению к Москве, хотя и открыто восхищался Путиным. На этой неделе американский лидер впервые за долгое время выступил с резким упреком в адрес российского президента после ракетного удара по Киеву, унесшего жизни минимум 12 человек (Россия нанесла удары по инфраструктуре завода "Артём", а также по железнодорожным и логистическим узлам, складам, цехам производства дронов, расчётам ПВО. — Прим. ИноСМИ). Он написал в своей соцсети Truth Social: "Владимир, ОСТАНОВИСЬ!"

Позже, общаясь с журналистами, Дональд Трамп отрицал, что он давил исключительно на Украину, требуя уступок в переговорах. "Мы оказываем большое давление на Россию, и Кремль это понимает", — сказал он.

На вопрос о том, от чего Москве придется отказаться в рамках мирного соглашения, Трамп сказал только, что Россия не сможет захватить всю Украину. Кремлю не удалось сделать этого даже с помощью огромной армии за три полных года боевых действий. "Остановить конфликт, прекратить захват всей остальной страны — довольно большая уступка", — сказал президент США.

Но что особенно поразительно в возвращении Дональда Трампа в президентское кресло: любые его действия за последние три месяца, прямо или косвенно, воспринимаются как нечто, что приносит пользу России. Настолько, что официальные лица в Москве подбадривают американского президента и публично дают высокие оценки некоторым из его действий на посту.

Трамп приказал ликвидировать "Голос Америки"* и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"** — две медиаплощадки, финансируемые из США, которые начали свое вещание еще во времена Советского Союза. После их закрытия глава российской государственной телерадиокомпании RT Маргарита Симоньян назвала это решение "потрясающим" и добавила: "Если уж мы не смогли загасить, то Америка, которая их породила, сможет".

Это всего лишь пара организаций, на которые нацелились Трамп и Маск, к огромному удовольствию России. Москва давно возмущается Агентством США по международному развитию, Национальным фондом в поддержку демократии**, Международным республиканским институтом** и Национальным демократическим институтом***. Каждая из них финансирует программы по продвижению демократии, их Кремль считает инструментами по смене режима — и теперь все они под угрозой.

План реструктуризации департамента от нового госсекретаря Марко Рубио также нацелен на офисы, которые долгие годы раздражали Россию. В числе прочих сюда входит бюро по демократическим институтам и правам человека, которое будет преобразовано в офис иностранной помощи. Рубио сказал, что бюро стало "платформой для левых активистов, чтобы вести личные вендетты" против консервативных лидеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Бразилия.

"Конечный результат заключается в том, что это принесет пользу России при Путине в долгосрочной перспективе, — сказала президент Центра анализа европейской политики*** Алина Полякова. — Подобные программы продвижения демократии при нескольких администрациях мы рассматривали как способ завоевать союзников и улучшить положение Америки в мире. Отступая, мы подрываем эти институты, и Россия тут же вмешивается".

Аналитик корпорации RAND Сэмюэл Шарап сказал, что не стоит рассматривать все действия Трампа как попытку угодить Москве. "Я не уверен, что русские даже планировали выносить обсуждение таких вещей за столом переговоров с США, — отметил он, комментируя закрытие "Голоса Америки"*. — Но они, безусловно, рады".

В то же время Шарап заявил, что предложенный Трампом мирный план по Украине, хоть и смещен в сторону Москвы, на самом деле не касается важнейших пунктов. К таким пунктам аналитик относит категорическое неприятие Кремлем любых иностранных военных сил на украинской территории. "Это не затрагивает ряд вопросов, которые они определили как главные приоритеты на переговорах по украинскому конфликту, — сказал он, — и уступки, на которые они иногда идут, возможно, никогда не были их главными приоритетами".

Однако часть попавших под опалу Трампа институтов продолжает сопротивляться, и пока неясно, сколько именно организаций в итоге закроют. На минувшей неделе федеральный судья заблокировал распоряжение президента о ликвидации "Голоса Америки"* до дальнейшего разбирательства. Апелляция администрации Белого дома назначена на следующую пятницу. Национальный фонд за демократию**, группы помощи и другие учреждения подают аналогичные иски.

Другим правительственным инициативам повезло меньше. Рубио в начале апреля закрыл офис, который отслеживал иностранную дезинформацию в том числе из России. Госсекретарь заявил, что администрация Джо Байдена намеренно "занималась цензурированием голоса простых американцев".

Кроме того, за три месяца работы силами администрации Трампа:

● ликвидирована группа, занимавшаяся изъятием банковских активов известных российских олигархов;

● сведены на нет все усилия по защите от вмешательства в выборы со стороны прокремлевских сил;

● остановлены кибероперации по выявлению русских хакеров;

● США вышли из группы по расследованию преступлений официальных лиц, ответственных за боевые действия на Украине;

● заморожено финансирование проекта по поискам украинских детей, похищенных российскими военными (детей эвакуировали из зоны боевых действий из-за опасений за их безопасность. — Прим. ИноСМИ).

Кроме того, Белый дом уволил координатора по сбору разведданных о зверствах и военных преступлениях, совершенных российскими солдатами на территории Украины, согласно недавнему сообщению The Washington Post (действия российской армии не направлены против гражданских лиц на Украине. — Прим. ИноСМИ).

Трамп продолжает приветствовать в своем окружении людей, так или иначе связанных с пророссийской пропагандой. Так, 16 апреля выяснилось, что кандидат на пост окружного прокурора в Вашингтоне Эд Мартин (Трамп лично порекомендовал его на высокую должность. — Прим. ИноСМИ) более 150 раз появлялся в эфирах RT и Радио Sputnik — двух государственных СМИ, ставших символами московского влияния.

На минувшей неделе Белый дом аккредитовал в качестве журналиста Тима Пула — известного праворадикального блогера. В сентябре прошлого года его и еще нескольких подкастеров обвиняли в получении более 100 тысяч долларов за каждый выпуск, в которых транслировались тезисы российской пропаганды (только вот на самом деле этими “тезисами” была поддержка Трампа на выборах и критика Украины. — Прим. ИноСМИ). На допросе у ФБР Тим Пул заявил, что не знал, откуда перечислялись спонсорские деньги, — в итоге ему удалось избежать обвинений.

Но самое интересное: действия администрации Трампа противоречат ортодоксальным идеям Республиканской партии. Например, Национальный фонд поддержки демократии** основан благодаря инициативе Рональда Рейгана, ярого республиканца. Соавтором закона о должности координатора по зверствам российской армии стал… нынешний советник по нацбезопасности Майкл Уолтц.

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Идея о том, что Россия сможет сохранить захваченную территорию в рамках компромиссного мирного соглашения, признана неизбежной. Но Трамп решил пойти дальше, предлагая официальное признание российской территорией Крыма — полуострова, который по факту стал российским регионом в 2014 году, в обход легитимных норм международного права (Крым присоединился к России по итогам референдума. — Прим. ИноСМИ). Такой шаг Белого дома шокировал не только Киев, но и всех европейских союзников.

Если такое случится, то подобные решения изменят весь политический курс, который выстраивал Дональд Трамп за время своего первого президентского срока. В 2018 году Госдепартамент под руководством Майка Помпео опубликовал "Декларацию США по Крыму", в тексте которой говорилось, что официальный Вашингтон "отказывается признавать претензии Москвы на территорию, захваченную силой". Два года спустя крымский кейс сравнили с советской властью в нынешних странах Балтии: ее Соединенные Штаты де-факто не признавали на протяжении 50 лет.

В 2022 году Марко Рубио, тогдашний сенатор-республиканец от Флориды, выступил соавтором законопроекта, который запрещал Соединенным Штатам признавать российский контроль над любой захваченной украинской территорией. "США не могут признать территориальные притязания Путина, иначе мы рискуем создать очень опасный прецедент для подражания другим авторитарным режимам, таким как Коммунистическая партия Китая", — заявил тогда будущий госсекретарь.

И вот, три года спустя, Трамп ясно дал понять в новом интервью журналу TIME, что Соединенные Штаты действительно могут признать условия Путина. Фактически он уже сделал это, даже не дожидаясь заключения сделки. "Крым останется с Россией", — сказал американский президент в пятничном интервью. Он в очередной раз обвинил Украину в разжигании боевых действий и заявил, что "всё началось, когда они снова стали говорить о вступлении в НАТО".

Бывший советник Джо Байдена по России Дэвид Шаймер считает, что окончательным результатом разворота Дональда Трампа в сторону Москвы станет крах всех американских институтов и подрыв мирового влияния США. В одном из своих мартовских заявлений он отметил, что Российская Федерация до сих пор остается "постоянной потенциальной угрозой мощи, мировому присутствию и любым глобальным интересам Соединенных Штатов Америки".

"Нынешний подход, — сказал Шаймер, — благоприятствует России по всем направлениям. Он делает Кремлю уступку за уступкой по Украине, демонтируя наши ключевые инструменты мягкой силы и ослабляя международную сеть альянсов по всей Европе, которая на протяжении всей истории помогала Соединенным Штатам справляться с российской агрессией с позиции силы".

Автор: Питер Бейкер (Peter Baker) — ведущий корреспондент The New York Times, постоянный член пресс-пула Белого дома. С 2000 года является автором аналитических публикаций, освещающих деятельность президентов США и их администраций.

*СМИ, внесенное в реестр иноагентов Минюста.

**Организация, внесенная в реестр иноагентов Минюста. Признана нежелательной в России.

***Организация признана нежелательной на территории России.