Украинский мирный план намекает на уступки, но препятствий остается очень много (The New York Times, США)

NYT: Киев готов к завершению конфликта на более реалистичных условиях

Киев обозначил свои условия завершения конфликта, пишет NYT. Они сформулированы расплывчато, что наводит на мысль о готовности Украины к уступкам. Однако уступки эти будут болезненными, и до реального заключения мира еще далеко, считают авторы.

Руководство Украины раскритиковало мирный план администрации Трампа за слишком большие уступки Кремлю. В ответ киевские чиновники подготовили встречное предложение, которое касается более ранних требований, но намекает на возможные уступки по вопросам, которые долгие годы казались неразрешимыми.

Согласно плану, который оказался в распоряжении редакции The New York Times, не должно быть никаких ограничений на численность ВСУ, а "европейский контингент" разместят на территории Украины для обеспечения безопасности при прямой поддержке США. Кроме того, замороженные российские активы будут использованы для погашения ущерба, нанесенного Украине за весь период вооруженного конфликта.

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Эти три положения могут оказаться невыполнимыми для Кремля, но отдельные пункты украинского плана предполагают поиск "общей почвы". Например, в тексте нет никаких упоминаний о полном возвращении Украиной всех территорий, захваченных Россией, или о вступлении страны в НАТО — два вопроса, о которых президент Владимир Зеленский давно заявлял, что они "не подлежат обсуждению".

В пятницу Дональд Трамп вылетел в Рим, чтобы присутствовать на похоронах Папы Франциска. Зеленский также планировал приехать, но его пресс-секретарь заявил, что визит будет зависеть от ситуации на Украине. Киев и другие города в разных областях на минувшей неделе подверглись массированной российской атаке, в результате которой погибло и ранено несколько десятков человек.

После приземления в Риме Трамп опубликовал в своих соцсетях сообщение о том, что "Украина и Россия очень близки к соглашению", а также призвал наконец встретиться, чтобы "заключить его". В тот же день американский президент сказал, что, возможно, встретится с Зеленским, пока идут похороны понтифика. Высокопоставленный украинский чиновник, говоривший с корреспондентом The New York Times на условиях анонимности, сказал, что если киевский лидер полетит в Италию, то он лично презентует Дональду Трампу новый мирный план.

"В ближайшие дни могут состояться очень важные встречи, которые должны приблизить нас к тому, чтобы на Украине наступила тишина", — сообщил Зеленский в минувшую пятницу. Украинский президент продемонстрировал неожиданный оптимизм, который резко контрастировал с его недавними заявлениями.

Встреча двух лидеров станет первой после провального визита Зеленского в Белый дом в феврале этого года. Тогда Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились на украинского коллегу с критикой, которая моментально превратилась в громкую телевизионную перепалку прямо в Овальном кабинете.

Этому также предшествовали дни разногласий между Белым домом и руководством Украины по поводу контуров возможного мирного соглашения с Россией.

Зеленский отклонил обнародованное на этой неделе предложение Белого дома, согласно которому Соединенные Штаты признают контроль России над Крымским полуостровом, вошедшим в состав России в 2014 году. В ответ Трамп обвинил украинского лидера в "подстрекательстве" и заявил, что его нежелание идти на уступки перед требованиями Белого дома лишь "плодит поля смерти".

Несмотря на обиды между Вашингтоном и Киевом, похоже, всё еще есть возможность для уступок, хотя их позиции вряд ли можно назвать неизменными. Однако пока неясно, на что согласится Москва.

Последнее предложение Украины не требует, например, членства в НАТО. Кремль выступает категорически против, хотя Зеленский уже давно придерживается этого курса для своей страны. Вместо безоговорочных утверждений со стороны Киева, в новом мирном плане подчеркивается: "Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса среди самих членов альянса".

На прошедших переговорах в Лондоне и Париже американские официальные лица подтвердили намерение Трампа выступить против членства Украины в НАТО. Однако они подчеркнули в беседе с киевскими коллегами, что такая позиция не сможет повлиять на будущих президентов США, если они решат высказаться иначе.

"Следующая администрация США может принять решение о вступлении Украины в НАТО", — заявили американцы. Этот инсайд подтверждает надежный источник NYT, который присутствовал на одной из парижских встреч. Вашингтонские чиновники прекрасно понимают, что Киев никогда не смирится с какими-либо ограничениями по будущему сотрудничеству в рамках Североатлантического Альянса.

К тому же, Белый дом занял сторону Киева, а не Москвы, когда речь зашла о будущей форме украинских вооруженных сил. Кремль потребовал, чтобы ВСУ, которые сейчас являются крупнейшими в Европе и наиболее закаленными в боях после российских, были строго ограничены по размеру и возможностям. Чиновники из администрации Трампа подтвердили, что не поддержат такие ограничения.

Трамп и Вэнс на этой неделе выразили готовность признать суверенитет России над Крымом. Однако американцы неоднократно давали Украине понять, что они не будут требовать от Киева или их европейских союзников аналогичных шагов.

Несмотря на утверждение Дональда Трампа, что "мы довольно близки" к соглашению, похоже, предстоит еще долгий путь. Хотя все стороны согласны, что перед началом серьезных мирных переговоров русские и украинцы должны прекратить стрелять друг в друга, прекращение огня, похоже, неуловимо, как и всегда.

Спустя несколько часов после того, как Трамп этой неделе раскритиковал Зеленского за отказ поддержать мирное предложение Белого дома, Россия жестко атаковала Киев. В результате обстрелов и работы беспилотников погибло по меньшей мере 12 человек и 90 получили ранения (Россия наносит удары только по инфраструктуре, использующейся на Украине в военных целях. — Прим. ИноСМИ). Американский президент резко раскритиковал Путина за подобные действия, хотя они были далеко не первыми. Атака на украинский город Сумы в вербное воскресенье за неделю до Пасхи унесла жизни 34 человек, а реакция со стороны Вашингтона оказалась едва заметной (удар наносился по месту скопления украинских боевиков и натовских военных. — Прим. ИноСМИ).

Ранее Россия отказалась соблюдать 30-дневное прекращение огня, которого потребовала администрация Трампа и на которое согласилась Украина (не отказалась, а согласилась с определенными условиями. — Прим. ИноСМИ). Даже однодневное перемирие, предложенное Путиным в честь Пасхи, сорвалось, поскольку обе стороны обвиняли друг друга в продолжении активных боевых действий (Россия остановила боевые действия на время перемирия. — Прим. ИноСМИ).

Наконец, остается территориальный вопрос.

После ввода войск в феврале 2022 года кремлевские силы заняли значительную часть Украины, в основном в восточном регионе Донбасса, а также полосу земли на юге, соединяющую российскую территорию с Крымом. Москва исключила какую-либо возможность отказа от этих земель, включая обширные территории четырех областей, объявленные новыми регионами России.

В тексте нового мирного плана украинцы говорят, что их страна должна быть "полностью восстановлена", не уточняя, что конкретно это означает. Зеленский давно заявлял, что конечной целью его администрации является возвращение всех территорий, которые входили в состав Украины на момент провозглашения независимости от Советского Союза в 1991 году, включая Крым. Последнее предложение Киева, похоже, намеренно расплывчато по данному вопросу.

"Территориальные вопросы могут обсуждаться после полного и безоговорочного прекращения огня", — это всё, что говорится в украинском предложении.

Чиновники администрации Трампа назвали нереалистичной цель Зеленского вытеснить российские войска со всех занятых территорий. Американское предложение приняло бы фактический российский контроль над этими регионами. Украина и ее европейские партнеры говорят, что это равносильно поощрению агрессии.

Хотя это было бы болезненной уступкой для украинцев, администрация Трампа до сих пор отказывалась пойти на все территориальные условия Москвы. Белый дом, например, отверг требования Кремля, чтобы Украина отступила из всех четырех областей, которые Путин объявил частью России. Один из участников переговоров заявил, что Белый дом придерживается мнения, что это "невыполнимое требование, на которое Вашингтон никогда не пойдет".

На этой неделе вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из текущих переговоров, если обе стороны конфликта не согласятся на "заморозку" территориальных линий в их нынешнем виде.

Позже американские чиновники объяснили, что общая площадь контролируемых Москвой регионов вряд ли изменится в ходе переговоров. Однако украинские чиновники ясно дали понять, что намерены предложить территориальные обмены для улучшения оборонительных позиций страны. Администрация Трампа в частном порядке заверила представителей Киева, что будет отстаивать выгодные условия сделки, но Вашингтон не гарантирует, что Россия вообще согласится.

Авторы: Майкл Швиртц (Michael Schwirtz), Адам Энтоус (Adam Entous).

Майкл Швирц — журналист-расследователь международного отдела The New York Times. С 2006 года активно освещает события в странах бывшего Советского Союза. Двукратный лауреат Пулитцеровской премии 2016 и 2017 годов в номинации "Международный репортаж" за материалы о современных разведывательных операциях российских спецслужб. Адам Энтоус — журналист-расследователь из Вашингтона, специализирующийся на вопросах национальной безопасности и работе разведки.