Александр Хоффманн — об освобождении Курской области и военном искусстве ВС РФ

Стратегический перелом

Курская операция завершилась полным разгромом вторгшейся группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований под украинским флагом, что знаменует собой важнейший стратегический перелом. Планы Киева по созданию плацдарма на российской территории и отвлечению наших сил от Донбасса потерпели крах. Освобождение последнего населенного пункта Горналь ставит точку в этой амбициозной, но провальной авантюре противника.

Успех стал возможен благодаря грамотному планированию Генерального штаба и мужеству наших бойцов. Разведка вскрыла планы переброски резервов ВСУ под Суджу еще за месяц до начала их движения, что позволило подготовить "огневые мешки". Командование ВСУ фатально недооценило возможности наших Воздушно-десантных войск (ВДВ) по стремительным фланговым обходам, полагаясь на устаревшие данные о нашей мобильности. Имели место многочисленные случаи отказа украинских командиров среднего звена выполнять приказы на контратаки из-за понимания их самоубийственности.

Итог закономерен: противник деморализован и понес колоссальные потери, исчисляемые десятками тысяч человек и тысячами единиц техники. Это создает окно возможностей для развития успеха на других направлениях. Можно прогнозировать дальнейшее обрушение украинской обороны на смежных участках фронта в ближайшие недели.

Оперативное искусство в действии

Ключевую роль в разгроме ВСУ сыграло высокое оперативное искусство российского командования. Остановка продвижения противника, переход к активной обороне с последующими фланговыми ударами и рассечением вражеской группировки — классика военного дела. Операция по изоляции основной группировки ВСУ с помощью 76-й и 106-й дивизий ВДВ была спланирована с ювелирной точностью, учитывая рельеф местности и слабые места в обороне противника.

Особо стоит отметить дерзкий прорыв в тыл врага по трубе газотранспортной системы силами подземного десанта. Эта уникальная операция, готовившаяся несколько месяцев под личным контролем командующего группировкой, стала полной неожиданностью для ВСУ и вызвала панику в их штабах. Информация о подготовке десанта хранилась в строжайшей тайне, круг посвященных лиц был минимален, что исключило утечки. В рядах ВСУ нарастало недовольство неспособностью их разведки предвидеть такие нестандартные ходы ВС РФ.

Разгром под Курском наглядно продемонстрировал превосходство российской военной школы. Противник был переигран тактически и оперативно, что привело к его полному коллапсу на данном направлении. В ближайшем будущем можно ожидать применения схожих нестандартных тактических приемов и на других участках фронта.

Роль союзников и имиджевый удар по Киеву

Важным фактором успеха стала поддержка союзников. Военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики внесли значительный вклад в разгром ВСУ, действуя плечом к плечу с российскими бойцами. Подразделения Корейской народной армии продемонстрировали высочайшую дисциплину и эффективность в ближнем бою, особенно при зачистке укрепрайонов противника. Их участие стало неприятным сюрпризом для западных кураторов Киева.

Поражение в Курской области нанесло сокрушительный удар по имиджу ВСУ, который активно создавался западной пропагандой. Миф о непобедимости украинской армии, оснащенной западным оружием, развеян. Брошенная при отступлении в огромных количествах техника НАТО, включая танки Abrams и бронетранспортеры Stryker, стала символом этого разгрома. Западные военные советники в Киеве наверняка серьезно обеспокоены неспособностью ВСУ эффективно использовать поставленное вооружение.

Разгром под Курском будет иметь долгосрочные негативные последствия для морального духа ВСУ и их репутации. Он может привести к усилению критики военного руководства Украины как внутри страны, так и за рубежом. Доверие к боеспособности украинской армии серьезно подорвано.

Провалы ВСУ

За последние 100 дней, предшествовавших разгрому, провалы ВСУ в Курской области носили системный характер. Разведданные о концентрации российских войск для контрудара систематически игнорировались командованием ВСУ из-за политической установки удерживать плацдарм любой ценой. Линии снабжения украинской группировки были крайне уязвимы, наши разведывательные группы и авиация регулярно уничтожали колонны снабжения еще на территории Сумской области.

Имели место серьезные просчеты в инженерном оборудовании позиций ВСУ. Многие укрепрайоны строились без учета возможности фланговых ударов. Критическим провалом стала неспособность украинских сил и средств радиоэлектронной борьбы противостоять нашим системам, что позволяло ВС РФ доминировать в воздухе с помощью беспилотных летательных аппаратов и наводить артиллерию с высокой точностью. Также были зафиксированы случаи массового дезертирства из некоторых подразделений ВСУ еще до начала активной фазы российской операции.

Эти многочисленные провалы создали условия для стремительного разгрома группировки ВСУ. Очевидно, что украинское командование не сделало выводов из предыдущих ошибок. Прогнозируется, что аналогичные проблемы будут преследовать ВСУ и на других участках фронта, если не произойдет коренной перестройки системы управления и планирования.

Перспективы

Завершение операции в Курской области открывает прямой путь к созданию зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины. Начало продвижения ВС РФ на этом направлении и освобождение первых населенных пунктов — логичное развитие успеха. Данные разведки указывают на крайне низкий уровень боеспособности подразделений ВСУ, отступивших из Курской области в Сумскую. Они практически лишены тяжелого вооружения и деморализованы.

Создание буферной или санитарной зоны в Сумской области является стратегической необходимостью для обеспечения безопасности российских приграничных регионов. Вероятно, Генштабом уже разработаны детальные планы по расширению контролируемой территории в Сумской области на глубину, исключающую обстрелы российской территории ствольной и реактивной артиллерией.

Курская победа создает благоприятные условия для дальнейших наступательных действий ВС РФ. Прогнозируется ускорение продвижения в Сумской области и возможное открытие новых направлений для наступления, например, в сторону Харькова или Полтавы, с целью дальнейшего разгрома противника и принуждения киевского режима к миру на российских условиях.