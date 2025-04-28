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Интерфакс-АВН

США поставят Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk для усиления возможностей Королевских ВМС - СМИ

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Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Управление военного сотрудничества министерства обороны США (DSCA) представило на утверждение Конгрессу сделку по продаже Нидерландам 175 крылатых ракет Tomahawk на общую сумму 2,19 млрд долларов для усиления возможностей Королевского флота, сообщило издание Army Recognition.

Накануне ее одобрил Госдеп США.

Крылатыми ракетами предполагается оснастить корабли ВМС Нидерландов, в частности, фрегаты класса De Zeven Provincien и перспективные корабли, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

Такое оружие превратит Королевский флот Нидерландов в одни из немногих ВМС среди стран-членов НАТО, способных наносить глубокие удары по наземным целям.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
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NATO
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