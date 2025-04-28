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ТАСС

Эксперт Коротченко: РФ не выберет неприемлемый для себя формат на переговорах с Украиной

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Военный аналитик пояснил, что Россия готова к переговорам, но у нее есть базовые требования, и заключаются они в том, что "новые политические реалии должны быть признаны и Западом, и режимом Владимира Зеленского"

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий не означает, что российская сторона выберет невыгодный или неприемлемый для себя формат. Таким мнением с ТАСС поделился военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом без предварительных условий.

"Готовность к переговорам не означает, что мы примем невыгодный или неприемлемый для нас формат или условия переговоров. По крайней мере не подлежит обсуждению сам факт вхождения в состав Российской Федерации регионов Донбасса и Новороссии - для нас это данность, от которой мы не отойдем и не отступим", - указал эксперт.

Коротченко пояснил, что Россия готова к переговорам, но у нее есть базовые требования, и заключаются они в том, что "новые политические реалии должны быть признаны и Западом, и режимом [Владимира] Зеленского". "Это означает, что в пределах Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые узаконены конституцией как российские регионы, не должно оставаться украинских войск", - отметил эксперт.

При этом Коротченко добавил, что Зеленский показал свою недоговороспособность - это, в частности, подтвердило нарушение Украиной моратория о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. "То, что мы готовы к переговорам, не означает, что нам нужны переговоры с Украиной любой ценой. Если Киев готов к переговорному процессу, мы готовы его начинать", - подытожил Коротченко. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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