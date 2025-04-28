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Военное обозрение

Иранская пресса: количество пострадавших при взрыве в порту близ Бендер-Аббаса превысило 500 человек

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Источник изображения: topwar.ru

ЧП произошло на юге Ирана в морском порту Шахид-Раджаи, расположенном в 23 километрах от города Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. Здесь сегодня ранним утром прогремел мощный взрыв, в результате пострадали сотни людей.

Данные о количестве пострадавших разнятся. Ранее иранское агентство Mehr сообщало о 281 пострадавшем. Позднее агентство Fars сообщило, что пострадавшими от взрыва числятся уже 406 человек. Затем количество пострадавших выросло до 516 человек. Информации о погибших нет.

По данным иранских СМИ, взрыв произошел на причале в результате возгорания топливного резервуара на складе опасных грузов и химикатов. Произошло обрушение одного из портовых зданий, предположительно, таможенного терминала.

Как передавало Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном примерно в 20 километрах от порта Шахид-Раджаи в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщало, что в результате взрыва выбило окна в домах в радиусе нескольких километров от эпицентра.

Источник изображения: topwar.ru

Заместитель главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде сообщил журналистам, что взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь. На место происшествия из близлежащих городов выехали 15 машин скорой помощи и четыре автобуса экстренных служб.

Очевидцы выкладывают в сеть кадры с большим густым облаком дыма, поднимающимся на месте взрыва в порту близ Бендер-Аббаса.

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