Войти
Военное обозрение

Какие сигналы посылает Россия признанием НГШ Валерием Герасимовым участия военнослужащих КНДР в освобождении Курской области

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Впервые с начала украинского вторжения в Курскую область в Генеральном штабе признали участие военнослужащих армии Корейской Народно-Демократической Республики в освободительной операции. Начальник ГШ ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил об этом президенту Владимиру Путину.

Генерал Герасимов:

Военнослужащие КНДР в соответствии с Договором о стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооружённых сил Украины.

Начальник Генштаба отметил, что солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя задачи плечом к плечу с российскими бойцами, показали высокий профессионализм:

Они проявили стойкость, мужество и героизм.

По сути, официальное признание вклада войск в КНДР в освобождение Курской области - это и сигнал о том, что у России есть крепкие союзники, которые готовы вместе с нашими ребятами противостоять врагу на международно признаваемых территориях РФ. Ведь враг не скрывал, что собирался использовать Курскую область как элемент торга. Но в соглашении о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном чётко прописан пункт о взаимопомощи в случае военной угрозы. И корейские бойцы помогли нашим ребятам лишить противника такого козыря.

Но это ведь ещё и сигнал к тому, что Россия тоже готова прийти на помощь КНДР, если кто-либо попытается решить за счёт территории этого государства те или иные геополитические вопросы. А такие намерения у определённых государств имеются... В том числе и намерение «окончательно решить северокорейский вопрос».

Напомним, что сегодня, 26 апреля, Курская область была полностью освобождена от вражеской оккупации. В этой оккупации участие принимали не только украинские военнослужащие, но и сотни, если не тысячи иностранцев, в том числе военнослужащих, легендированных под добровольцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 15:14
  • 8674
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС