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Впервые с начала украинского вторжения в Курскую область в Генеральном штабе признали участие военнослужащих армии Корейской Народно-Демократической Республики в освободительной операции. Начальник ГШ ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил об этом президенту Владимиру Путину.

Генерал Герасимов:

Военнослужащие КНДР в соответствии с Договором о стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооружённых сил Украины.

Начальник Генштаба отметил, что солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя задачи плечом к плечу с российскими бойцами, показали высокий профессионализм:

Они проявили стойкость, мужество и героизм.

По сути, официальное признание вклада войск в КНДР в освобождение Курской области - это и сигнал о том, что у России есть крепкие союзники, которые готовы вместе с нашими ребятами противостоять врагу на международно признаваемых территориях РФ. Ведь враг не скрывал, что собирался использовать Курскую область как элемент торга. Но в соглашении о стратегическом партнёрстве с Пхеньяном чётко прописан пункт о взаимопомощи в случае военной угрозы. И корейские бойцы помогли нашим ребятам лишить противника такого козыря.

Но это ведь ещё и сигнал к тому, что Россия тоже готова прийти на помощь КНДР, если кто-либо попытается решить за счёт территории этого государства те или иные геополитические вопросы. А такие намерения у определённых государств имеются... В том числе и намерение «окончательно решить северокорейский вопрос».

Напомним, что сегодня, 26 апреля, Курская область была полностью освобождена от вражеской оккупации. В этой оккупации участие принимали не только украинские военнослужащие, но и сотни, если не тысячи иностранцев, в том числе военнослужащих, легендированных под добровольцев.