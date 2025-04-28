Мадуро объявил, что российская система ГЛОНАСС начнёт работать в Венесуэле на этой неделе

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Российская спутниковая система навигации ГЛОНАСС вскоре начнет работать на территории Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Объявляю о запуске с этой недели опытной проверки и начала эксплуатации со стороны Венесуэлы станции измерения траектории SS1-S российской системы ГЛОНАСС с целью оптимизации навигационных сервисов на территории страны

— заявил Мадуро.

По его словам, российская система ГЛОНАСС, договор о внедрении которой был подписан с президентом РФ Владимиром Путиным несколько лет назад, начнет работать в стране уже на этой неделе. Наземная станция размещена на аэрокосмической базе «Капитан Мануэль Риос» в штате Гуарико.

По словам венесуэльского лидера, наличие ГЛОНАСС в стране улучшит наземные, воздушные и морские перевозки, а также применение в точном земледелии, промышленном мониторинге и научных экспериментах. Власти республики заявили, что услуга будет бесплатной для гражданского использования.

Ранее Венесуэла и Россия договорились о сотрудничестве в сфере космоса, включая использование навигационных систем и развитие научно-исследовательской инфраструктуры.

Венесуэла, располагающая богатыми нефтяными запасами, уже давно находится под санкциями Запада, в первую очередь, США. Вашингтон сильно не устраивает слишком независимая политика Мадуро, которого Штаты периодически пытаются заменить на более удобного президента. Однако всякий раз эти попытки заканчиваются провалом.

26 марта 2020 года США обвинили Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков. Министерство юстиции США предъявило обвинения и другим высокопоставленным чиновникам страны, в числе которых были председатель верховного суда и министр обороны Венесуэлы. Американские власти предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро.

При этом Каракас поддерживает традиционные очень дружественные связи с Москвой. В середине марта Мадуро в очередной раз посетил Москву и встретился с Путиным. Тогда президент Венесуэлы объявил, что отношения двух стран «подошли к этапу зрелости» и подчеркнул общее понимание видения мира.

Планируется, что уже в мае будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве России и и Венесуэлы. Мадуро поздравил россиян с предстоящим юбилейным празднованием Победы в Великой Отечественной войне и сообщил, что в эти дни в Венесуэле будут проведены торжества и открыт большой памятник в честь советской армии.