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Военное обозрение

«Не для ВСУ»: Франция завершила поставку партии истребителей Rafale для хорватских военных

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Источник изображения: topwar.ru

С момента прибытия в Хорватию первых боевых самолетов французского производства прошел год. И вот, вчера на авиабазе Загреб-Плесо вблизи хорватской столицы приземлился последний 12-й истребитель Rafale.

Об этом сообщает сербский портал Tango Six.

Таким образом, Франция завершила поставку партии истребителей Rafale для хорватских военных. А ВВС Хорватии полностью укомплектовали одну из своих эскадрилий 12 французскими самолетами.

Прибывший одноместный Rafale EC имеет бортовой номер 159. Ранее прибыло еще девять таких самолетов. Еще два доставленных истребителя относятся к серии Rafale DC и являются двухместными.

Все самолеты доставлены в оговоренные сроки, и на это ушел один год. Первыми 25 апреля прошлого года прибыли два двухместных и четыре одноместных истребителя. Дальше поставляли по одному одноместному самолету 21 ноября и 11 декабря 2024 года, а затем уже в этом году 23 января, 20 февраля и 20 марта. Последний 12-й истребитель прибыл сегодня.

Источник изображения: topwar.ru

Базирующееся в Нидерландах авиационное сообщество Scramble сообщало, что годы выпуска доставленных самолетов варьируются между 2005 и 2013 годами. Ранее они эксплуатировались в Вооруженных силах Франции.

Поставленные самолеты относятся к модификации F3-R Rafale поколения 4+. Такие истребители способны применять, в числе прочего вооружения, современные дальнобойные ракетные системы, включая METEOR и SCALP-EG.

Очень хорошо, что эта техника предназначена не для ВСУ, а для Вооруженных сил Хорватии. Видимо, это связано с тем, что контракт на их поставку заключался еще до начала масштабных поставок западного вооружения на Украину.

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Страны
Нидерланды
Украина
Франция
Хорватия
Продукция
Rafale
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