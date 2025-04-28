Странные плановые цифры: в США доведут выпуск управляемых реактивных снарядов GMLRS до 19002 единиц в год

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) США доведет производство управляемых реактивных снарядов GMLRS до 19002 штук в год, пишет издание Inside Defense.

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Отмечается, что это позволит еще больше актуализировать американские реактивные установки HIMARS и М270, применяющие эти боеприпасы.

По данным издания, такое количество снарядов начнут выпускать с 2028 до 2032 финансового года. За пять лет планируется произвести в общей сложности более 95 000 GMLRS.

Эти управляемые реактивные снаряды калибра 227 мм были разработаны в 1990-е годы. Разработчиком и производителем является американская компания Lockheed Martin.

Ракета GMLRS имеет длину 3,94 метра и вес – 302 килограмма. Скорость, которую она может развивать, составляет 2,5 Маха (более 2 980 км/ч). Радиус поражения осколочно-фугасной боеголовки – около 150 метров. Снаряды выпускаются в трех вариантах: GMLRS Unitorative и GMLRS Alternative Warhead, оба с дальностью действия 70 километров, и GMLRS Extended-Range, способная наносить удары по целям на расстоянии до 150 километров.

В начале сентября прошлого года западные СМИ сообщали, что Штаты планирует увеличить годовое производство GMLRS с 6000 до 14 000 единиц к 2025 году, чтобы ускорить восстановление своих запасов, которые сильно оскудели из-за поставок Украине.