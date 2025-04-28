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Интерфакс-АВН

Американские истребители потренируются в реальном уничтожении корабля в Южно-Китайском море - ВМС США

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F/A-18 Hornet
F/A-18 Hornet.
Источник изображения: thedrive

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские истребители F/A-18 Hornet Корпуса морской пехоты в рамках совместных с Филиппинскими вооруженными силами учений Balikatan потренируются в нанесении авиационного удара по военному кораблю в Южно-Китайском море, сообщил представитель ВМС США лейтенант Карлос Гомес.

Мишенью будет выведенный из состава ВМС Филиппин в 2021 году корвет Miguel Malvar. Американские истребители, которые поднимутся с базы Кларк на Филиппинах, должны будут его потопить.

В рамках начавшихся в понедельник учений Balikatan на филиппинских островах Батан в центре Лусонского пролива части морской пехоты США развернули несколько противокорабельных комплексов NMESIS с дальностью действия 185 км, системы ПВО MADIS, а также разместили радар на севере Филиппин.

Лусонский пролив шириной примерно 250 км между Филиппинами и Тайванем соединяет Южно-Китайское море с Тихим океаном. Он является одними из важнейших ворот для прохода китайского флота в открытый океан, отмечает издание Newsweek. Развертывание комплексов NMESIS в регионе позволяет в случае необходимости установить контроль над прохождением военных кораблей через Лусонский пролив.

Учения включают "полномасштабное боевое испытание" американских и филиппинских вооруженных сил, заявил представитель 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты США Бен Гиллман.

Как отмечала газета Financial Times, в ходе учений американские морские пехотинцы и филиппинские военные будут тренироваться в ведении полноценных боевых действий на случай возникновения вооруженного конфликта в таких очагах напряженности как Тайвань или Южно-Китайское море. В частности, военные двух стран будут отрабатывать удары по кораблям противника противокорабельными ракетами наземного базирования, защиту островов от вражеской атаки, а также возвращение контроля над островами, занятыми противником.

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