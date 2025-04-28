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Интерфакс-АВН

США не достигли полного контроля воздушного пространства над Йеменом для действий авиации над позициями хуситов - СМИ

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Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен.
Источник изображения: © AP Photo

Вашингтон. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские военные пока не достигли полного контроля в небе над Йеменом для полетов боевой авиации над позициями хуситов из-за действий их ПВО, сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на представителя Пентагона.

По его данным, хуситы продолжают сбивать американские тяжелые беспилотники. С 3 марта США потеряли семь дронов MQ-9 Reaper, что резко повлияло на способность американских военных проводить оценку результатов авиаударов на поле боя и наблюдение для определения местонахождения ключевых лидеров хуситов. Ущерб от сбитых MQ-9 Reaper оценивается в более чем 200 млн. долл. (каждых из них стоит 30 млн. долл.)

Центральное командование США (CENTCOM) уже 42 дня подряд наносит удары по Йемену с воздуха и с моря. Ранее в этом месяце США хотели достичь второй фазы операции, план которой состоял в том, чтобы сосредоточиться больше на разведке и наблюдении за высшими лидерами хуситов, подтвердил Fox News чиновник. Поскольку у США нет наземных войск в Йемене, то это планировалось достичь с помощью MQ-9 Reaper, которые продолжают сбивать хуситы с помощью ракет класса "земля-воздух".

Тем не менее в результате сотен американских ударов запуски баллистических ракет хуситов сократились на 87%, а атаки их беспилотников - на 65%, сообщил телеканалу представитель Центрального командования США.

"С начала операции против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов Центральное командование США нанесло удары по более чем 800 целям. Эти удары уничтожили многочисленные командные пункты, системы противовоздушной обороны, современные объекты по производству оружия, места хранения оружия и уничтожили сотни бойцов-хуситов и многочисленных их лидеров", - сказал представитель командования Дэйв Истберн.

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