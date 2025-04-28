Лебедь, Щука и FCAS: страны ЕС недовольны взаимодействием по ключевым оборонным программам

Словами великого русского баснописца "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет" можно описать то, как в Европе вот уже более 10 лет реализуются самые амбициозные и перспективные программы по разработке новейших вооружений и техники. ТАСС — о том, как ссорятся союзники по НАТО

Речь прежде всего об авиационных комплексах шестого поколения: FCAS Франции, Испании и Германии, GCAP Британии, Италии и Японии, а также об их сухопутном аналоге MGCS. Официальные лица не устают утверждать, что все три инициативы с успехом развиваются. Однако сразу несколько стран — участниц этих проектов за последнее время выразили свое недовольство тем, в какой атмосфере протекает работа.

Посыл всех и каждой из них — всеобщее объединение ради наиболее быстрой, эффективной и дешевой разработки самых передовых вооружений. Подобные инициативы в интересах любой из стран Евросоюза, особенно в столь неспокойные времена, как сейчас.

Единственным, кого, по всей видимости, этот посыл постичь пока так и не смог, является европейская оборонная промышленность. Для нее объединиться ради общей цели всякий раз представляется простым только на бумаге.

Лебедь рвется в облака...

Самый яркий тому пример — ныне франко-немецко-испанская программа FCAS/SCAF (Future Combar Air System / Système de Combat Aérien du Futur). По сей день компании, участвующие в создании новейшего истребителя и беспилотников боевого сопровождения к нему, не могут договориться о правах на интеллектуальную собственность, распределении ролей и объемов работ, которые каждая из них возьмет на себя.

Превратности FCAS Фактически FCAS еще в 2012 году запустила Великобритания с целью создания перспективного беспилотника. Со временем идея поменялась, и в 2015 году в новой официальной концепции вооруженных сил королевства под FCAS имелся в виду "самолет будущего", призванный в перспективе заменить истребители Eurofighter Typhoon. Чтобы повысить конкурентоспособность разработки, к участию в программе начали приглашать зарубежных партнеров. В 2018 году был представлен концепт будущего истребителя Tempest. В его разработке на тот момент, как заявлялось, уже участвовали компании из Италии, Франции и Германии. В том же году тем не менее Берлин и Париж объявили о запуске собственной инициативы FCAS/SCAF по созданию истребителя шестого поколения. По одной из версий, обе программы существовали параллельно, по другой же, это был единый проект на основе разных межгосударственных договоренностей. В 2019-м участницей франко-немецкой FCAS официально стала Испания, а британской - Италия. Ожидалось присоединение Швеции, а Бельгия в 2023 году примкнула к программе в качестве наблюдателя. Выход Великобритании из состава ЕС в 2020 году окончательно оформил разделение этих инициатив на две обособленные. С того момента в Соединенном Королевстве FCAS все чаще стали именовать Tempest.

Ключевой промышленный участник FCAS от Германии — концерн Airbus, от Франции — авиастроительная группа Dassault, а от Испании — холдинг Indra. И если споры между первыми двумя СМИ пересказывали уже неоднократно, о том, что по этому вопросу думает испанская сторона, до недавнего момента было известно немного.

Портал Infodefensa.com со ссылкой на осведомленные источники в Минобороны и промышленности Испании сообщил 22 апреля, что текущая ситуация вокруг FCAS породила "дискомфорт", "недомогание" или даже "раздражение" как в военном ведомстве, так и среди национальных оборонных производителей.

Главным раздражителем в этом смысле выступает Париж. Причем, как указало издание, аналогичные ощущения в Мадриде испытывают к французским фирмам, занятым в проектировании перспективного основного боевого танка (ОБТ) MGCS (Main Ground Combat System), хотя формально Испания в этой программе пока не участвует.

Причина подобной пассивной агрессии, скорее всего, в том, что любая компания, принявшая на себя руководящую роль в крупной оборонной программе, пользуется своим привилегированным положением и пытается взять на себя все ключевые аспекты разработки.

Так было, к примеру, с программой Eurofighter. Франция в итоге вышла из нее именно из-за несогласия с остальными странами-участницами насчет внешнего вида, компоновки и характеристик истребителя, известного сегодня под именем Typhoon.

Парадокс, по замечанию собеседников Infodefensa, в том, что с тех пор ничего не изменилось. Аналогичную позицию компании — координаторы ключевых европейских инициатив занимают и сегодня. Причем даже в ситуации, когда правительства стран континента — кажется, впервые в истории — согласны инвестировать в совместные проекты и общими усилиями достигать промышленного и военно-технологического суверенитета ЕС.

Те же французы с 2020 года уже неоднократно заявляли о разногласиях, царящих во FCAS. В настоящее время программа проходит этап 1B, связанный с проектированием летного прототипа будущего истребителя NGF (Next-Generation Fighter).

Возглавляет эту работу Dassault, а основным ее партнером выступает Airbus. Несколько лет назад между фирмами возник конфликт относительно распределения ролей в создании NGF.

По одним сведениям, он разрешился в конце 2022 года подписанием нового партнерского соглашения, а по другим — не разрешился до сих пор. Все это привело к отсрочке плана по принятию самолета на вооружение Франции, Испании и Германии до 2040 года.

Одновременно с этим, не оставляя своих притязаний на лидерство во FCAS, Франция продолжает модернизацию национального истребителя Rafale. Причем в Париже уже не раз звучали реплики насчет того, что страна вполне способна своими силами создать истребитель шестого поколения, который она не будет делить ни с каким другим государством Европы.

Dassault (не без участия, однако, еще пяти стран ЕС) даже спроектировала тяжелый беспилотник nEUROn, который, как предполагается, будет служить "надежным ведомым" при Rafale самой современной модификации. И то и другое, по планам французского авиастроителя, будет готово к принятию на вооружение на 10 лет раньше FCAS — в 2030-х годах. По характеристикам же особых отличий от последнего у такого авиакомплекса не будет.

В начале апреля глава Dassault Эрик Трапье, выступая в Народном собрании Франции, отметил успех программы nEUROn. Этот факт он связал с лидирующим положением Парижа в его разработке и с тем, что контракт на его создание предусматривал сразу все этапы работы вплоть до летных испытаний.

"Во FCAS же, напротив, сейчас все поделено на части, — сказал Трапье, чьи слова привело издание Zone Militaire. — У нас есть этап 1A, 1B, теперь нам нужно будет провести переговоры насчет этапа 2. Это сложно и отнимает много времени. Не уверен, что это эффективная модель взаимодействия".

Выражая свой скепсис насчет жизнеспособности франко-немецко-испанской программы, руководитель Dassault в очередной раз заявил, что "нелегко развеять сомнения у того, у кого они есть". Он подчеркнул, что если раньше и можно было рассчитывать на то, что авиакомплекс будет готов к 2040 году, то с учетом текущих реалий это вряд ли удастся.

...Рак пятится назад...

Похожая ситуация обстоит сегодня и с GCAP (Global Combat Air Programme). Реализующие эту программу британская корпорация BAE Systems, итальянский холдинг Leonardo и японский консорциум JAIEC (в который входят Mitsubishi Heavy Industries и SIAC) планировали начать поставки своих авиакомплексов шестого поколения приблизительно в 2035 году.

GCAP: на троих Трехстороннее соглашение об учреждении GCAP Лондон, Рим и Токио заключили в декабре 2022 года. По сути, GCAP - это лишь продолжение программы Tempest с новым дополнительным участником. Прототип истребителя, создаваемого тремя странами, по-прежнему носит это название. Планируется, что он придет на смену самолетам Typhoon британских и итальянских военно-воздушных сил, а также F-2 японских воздушных Сил самообороны. По аналогии с FCAS/SCAF создаваемый в рамках GCAP истребитель обещают оснастить искусственным интеллектом, передовыми вооружениями, интерактивной цифровой кабиной экипажа, современными датчиками и бортовой радиолокационной станцией следующего поколения. Однако до настоящего момента миру был представлен лишь весьма схематичный макет будущего самолета. 13 декабря 2024 года стороны анонсировали запуск совместного предприятия, которое будет работать над проектированием и разработкой компонентов перспективного авиакомплекса, а немногим раньше - открытие штаб-квартиры межгосударственной управляющей организации этим проектом - GIGO. Интерес к данной инициативе также проявляют Саудовская Аравия, Индия, Канада и Австралия.

Однако не так давно в Италии заявили о серьезных "внутренних трениях", которые наблюдаются среди стран-партнеров. Министр обороны республики Гвидо Крозетто публично высказал свою озабоченность тем, что Великобритания не желает в полной мере делиться с остальными странами GCAP ключевыми технологиями, которые закладываются в этот авиационный комплекс.

В интервью агентству Reuters 15 апреля 2025 года Крозетто подчеркнул стратегическую важность такой инициативы, как GCAP. При этом он предупредил, что успех подобного сотрудничества зависит от равноправия в отношениях между партнерами. "Делиться технологиями при условии осуществления совместных инвестиций категорически важно для того, чтобы такие отношения считались серьезными", — подчеркнул он.

Итальянский министр раскритиковал британскую сторону, призвав ее сломать "барьеры эгоизма", как это уже окончательно сделал Рим и "почти окончательно" Токио. "Больше нет никого, кого можно было бы считать первостепенным или второстепенным партнером и кто хотел бы и далее придерживаться устаревшей концепции взаимодействия", — указал он, подчеркивая разницу в позициях по этому вопросу Италии и Японии с одной стороны и Великобритании с другой.

Крозетто также вновь повторил о намерении Италии поддержать Саудовскую Аравию, если она подаст заявку на присоединение к GCAP. Аргументировал он это тем, что помимо нужды в технологическом росте у Эр-Рияда есть еще и необходимые финансовые ресурсы, чтобы внести в инициативу существенный вклад.

Расширение круга участников GCAP, помимо всего прочего, позволило бы снизить удельные затраты на создание перспективного авиакомплекса. Хотя, с другой стороны, это чревато дополнительными сложностями, касающимися обмена технологиями и распределения ролей в программе.

Крозетто не уточнил, какие именно технологии, имеющие отношение к GCAP, Соединенное Королевство предпочитает оставить при себе. Его комментарии лишь дают понять, что трения между сторонами возникли в одном из фундаментальных направлений сотрудничества, которое предполагает технологическое взаимодействие на всех этапах совместной разработки перспективного изделия.

Британское Минобороны, в свою очередь, не согласилось с заявлениями Крозетто. Как отметил портал Aviacionline, официальный представитель ведомства в своем коммюнике, распространенном по электронной почте, назвал GCAP "выдающимся примером сплоченности", которую когда-либо демонстрировали участники межнациональной программы по разработке вооружений.

Он заверил, что "технологии, которые создаются, и изделия, которые производятся совместными усилиями [в рамках GCAP], представляют собой вершину научно-исследовательской и инженерно-конструкторской мысли". "Вместе мы поднимем в воздух один из самых продвинутых [в технологическом плане] боевых самолетов в мире", — заключил представитель британского Минобороны.

Как бы то ни было, в Infodefensa считают, что от того, разрешится ли конфликт между партнерами GCAP относительно обмена технологиями, во многом будет зависеть дальнейшее существование этой амбициозной затеи. Главным вызовом при этом станет поддержание политического и промышленного единства внутри программы.

...А Щука тянет в воду

Ситуация с MGCS во многом напоминает FCAS. Инициатива по факту направлена на разработку не просто новейшего танка на замену немецкому Leopard и французскому Leclerc, а целого семейства экипажной и безэкипажной наземной боевой техники, которая взаимодействовала бы друг с другом в едином контуре.

Существует она с 2017 года — не так долго, как FCAS. Однако проблемы в ней в целом те же. Каждая из крупных компаний, задействованная в разработке перспективных боевых машин, пытается перехватить инициативу и привнести в них как можно больше собственных наработок.

Взаимные разногласия сторон даже породили слухи об отмене программы. Во избежание этого в 2023 году вмешаться пришлось властям Франции и Германии. Тогда главы военных ведомств двух стран Себастьен Лекорню и Борис Писториус договорились сделать все возможное, чтобы проект состоялся, и условились проводить регулярные встречи для обсуждения прогресса в реализации инициативы.

Мы наш, мы новый танк построим Формально программой MGCS руководит KNDS. Rheinmetall присоединился к ней позже, и с тех пор стороны не могут договориться о применяемых технологических решениях и распределении обязанностей между собой. Так, немецкий концерн продвигает свой вариант перспективной боевой машины со 130-миллиметровой пушкой и автоматом заряжания. Французское подразделение KNDS же предлагает создать ее на базе танка Leclerc с принципиально новой 140-миллиметровой пушкой ASCALON (Autoloaded and Scalable Outperforming Gun), стреляющей телескопическими боеприпасами и управляемыми ракетами. Мнение о том, что сторонам не удастся довести проект до конца, звучало уже неоднократно из уст экспертов, представителей властей обоих государств и оборонной промышленности. В числе последних - глава военно-промышленного концерна Renk Зузанна Виганд и руководитель самого Rheinmetall Армин Паппергер.

С целью придать дополнительный импульс разработке общеевропейского ОБТ компании — участницы инициативы (оба подразделения KNDS, немецкий концерн Rheinmetall и французская группа Thales) не так давно завершили создание объединенного проектного бюро MGCS в Кельне.

Его первым генеральным директором назначен немецкий полковник запаса Штефан Грамолла. Само бюро займется доработкой общей концепции MGCS и ее восьми технологических составляющих.

Согласно текущему плану, на вооружение стран-партнеров перспективный ОБТ должен поступить к 2035–2040 годам. Пока же программа находится на этапе проектирования основных компонентов.

В разное время интерес к этой инициативе проявляла не одна европейская страна. В их числе Польша, Швеция, Литва, Чехия, Нидерланды и Италия. Последняя в прошлом году едва не стала полноправной участницей MGCS, пока национальный холдинг Leonardo не повздорил с KNDS и не разорвал с ней соответствующее стратегическое партнерство.

Испания в 2024 году также подавала официальную заявку на присоединение к программе. И хотя она пока остается без ответа, план финансирования "специальных программ модернизации" вооруженных сил королевства PEM (Programas Especiales de Modernización) на 2025 год, обнародованный кабмином страны 23 апреля, включает статью в €5 млн на разработку танка следующего поколения для замены ОБТ Leopard и Leclerc к 2040 году. Как отметили в Infodefensa, такое описание — намек на то, что присоединиться к MGCS Мадрид твердо намерен уже в этом году.

Примечательно, что Испания вместе с еще 12 странами Европы (без Франции) уже является участницей запущенной в прошлом году новой финансируемой ЕС программы по созданию перспективного ОБТ MARTE. Ключевые игроки этой инициативы — германское подразделение KNDS и Rheinmetall. Последний при этом параллельно работает над собственным проектом современного основного боевого танка на базе KF51.

Но и Франция не осталась в стороне. В прошлом же году в перечне финансируемых ЕС совместных программ появилась схожая инициатива FMBTech (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks) под общим руководством компаний из этой страны.

22 апреля задействованная в ней Thales объявила о ее "официальном" запуске с участием 26 промышленных партнеров из 14 европейских государств. Цель все та же: получить перспективную боевую машину примерно к 2035 году или позже. Предварительно же планируется разработать технологические компоненты следующего поколения, которыми попутно можно было бы модернизировать уже существующие Leopard и Leclerc.

Обе — и MARTE, и FMBTech — финансируются из Европейского фонда обороны (EDF, European Defence Fund). И в том и в другом случае речь идет о выделении в ближайшие годы почти по €20 млн, и это лишь на начальный этап разработки.

В связи с этим эксперты уже неоднократно задавались вопросом: какова дальнейшая судьба MGCS и будет ли он связан с новыми программами? И если основной состав участников MARTE и FMBTech свидетельствует в пользу наличия такой связи, то распределение руководящих ролей в них — Германия с одной стороны, а Франция с другой — говорит лишь о том, что "воз и ныне там".

Константин Алыш