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Эксклюзив: документы показывают разногласия по поводу мирного курса США по Украине (Reuters, Великобритания)

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Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Reuters: ЕС и Киев отклонили часть предложений США по урегулированию на Украине

Украина и ЕС отклонили американские предложения по миру, включающие признание российского контроля над Крымом, сообщает Reuters. Киев настаивает на приоритете прекращения огня и военном сотрудничестве с НАТО.

Украинские и европейские официальные лица выступили против некоторых предложений США по прекращению конфликта на Украине, выдвинув встречные предложения, которые касаются различных вопросов — от территорий до санкций. Об этом говорится в полных текстах документов, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Предложения, поступившие в ходе переговоров между американскими, европейскими и украинскими официальными лицами в Париже (17 апреля) и Лондоне (23 апреля), обнажили внутреннюю суть челночной дипломатии, в рамках которой президент США Дональд Трамп стремится к быстрому прекращению конфликта.

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Основные разногласия между сторонами касаются последовательности решения территориальных вопросов, снятия санкций с России, гарантий безопасности и численности Вооруженных сил Украины.

Хотя источники, близкие к переговорам, уже упоминали о некоторых разногласиях, впервые документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, подробно раскрывают все расхождения между сторонами.

Первый текст содержит предложения, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал европейским чиновникам в Париже, а те — украинской стороне, согласно информированным источникам. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал эти предложения как "широкие рамки" для выявления разногласий между сторонами.

Второй текст появился неделю спустя — после переговоров между украинскими и европейскими чиновниками в Лондоне. По словам источников, эти предложения были переданы американской стороне.

Владимир Зеленский заявил в четверг, что документ с предложениями, которые появились в ходе переговоров в Лондоне, теперь лежит на столе у Дональда Трампа.

Дипломатия — это наиболее согласованные усилия по прекращению боевых действий с начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Российские войска контролируют почти пятую часть территории Украины.

В территориальном вопросе предложение Уиткоффа предполагает официальное признание США российского суверенитета над Крымом (вошедшим в состав России в 2014 году), а также де-факто признание контроля Москвы над юго-восточными регионами Украины, находящимися под российской оккупацией.

Предложение Европы и Украины, в свою очередь, откладывает подробное обсуждение территориального вопроса до тех пор, пока не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий. Их документ не содержит положений о признании российского контроля над украинскими территориями.

Что касается долгосрочной безопасности Украины, то в предложении Уиткоффа говорится, что Киев будет иметь "надежную гарантию безопасности", а гарантами выступят европейские и другие дружественные государства. В документе не приводится никаких подробностей, но говорится, что Киев не будет стремиться вступить в НАТО.

Конкурирующий документ более конкретен: в нем говорится, что не будет никаких ограничений для ВСУ и союзников Украины, размещающих свой военный контингент на ее территории — пункт, с которым Москва, вероятно, не согласится.

Он также предлагает надежные гарантии безопасности для Киева, в том числе от Соединенных Штатов в виде "соглашения, подобного 5-й статье Устава НАТО".

Что касается экономических мер, то в предложениях Уиткоффа говорится, что санкции, действующие в отношении России с 2014 года, будут сняты в рамках обсуждаемой сделки.

Во встречных предложениях говорится о "постепенном ослаблении санкций после достижения устойчивого мира" и о том, что санкции могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

В европейском и украинском документах также упоминается, что Киев получит финансовую компенсацию за ущерб, полученный в ходе конфликта, за счет замороженных российских активов. Текст Уиткоффа предусматривает финансовую компенсацию Украине, однако источник этих выплат не указан.

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