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Интерфакс-АВН

Россия готова заключить сделку по Украине после согласования ряда вопросов - Лавров

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С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США (Дональд Трамп, - "ИФ") упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы её согласовать. Однако ещё есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS News. "Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил министр.

По мнению Лаврова, есть несколько признаков того, что в процессе украинского урегулирования есть прогресс. В частности, глава МИД России отметил, что Трамп, вероятно, "единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины" ситуации на Украине.

Министр добавил, что американский лидер, среди прочего, понимает, что для РФ недопустимо вступление Украины в НАТО.

"Мы продолжаем наши контакты с американской стороной по ситуации на Украине", - отметил Лавров.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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NATO
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