В Финляндии опровергли планы совместной со Швецией, Норвегией и Литвой массовой закупки БМП CV90

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Официальный представитель министерства обороны Финляндии опроверг информацию о возможной совместной закупке боевых машин пехоты CV90 вместе со Швецией, Норвегией и Литвой, пишет местная пресса. В ведомстве заявили, что никаких конкретных планов или проектов по этому вопросу не существует, отказавшись от каких-либо комментариев данной темы.

Напомним, что ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон утверждал, что четыре страны готовятся к масштабной закупке сотен таких БМП. Чиновник анонсировал подписание соответствующего меморандума во второй половине 2025 года, отметив, что совместные закупки ускорят поставки, снизят затраты и поддержат оборонную промышленность.

Между тем, как выяснилось, финская сторона не подтвердила эти данные, подчеркнув отсутствие подобных намерений.

Стоит отметить, что в настоящее время Финляндия уже использует модернизированные CV90, срок службы которых продлен до 2035 года. Параллельно в войсках остаются и советские БМП-2МД, прошедшие модернизацию в конце 2010-х годов.

В целом, CV90 постепенно становятся стандартом для многих европейских армий. К 2030 году они могут превратиться в самый массовый тип боевых машин пехоты в регионе. Согласно озвученным планам, в ближайшие годы эти БМП поступят на вооружение Чехии и Словакии, а также пополнят парк техники Дании, Нидерландов и даже Украины.