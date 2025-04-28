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Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)

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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости Валентин Капустин

MWM: новая партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 пополнила парк ВКС России

В новой партии истребителей-бомбардировщиков, полученной ВКС России, – только усовершенствованные варианты Су-34М, пишет MWM. По боевым возможностям модификация превосходит исходный вариант вдвое. Этот самолет не имеет прямых аналогов ни на Западе, ни в Китае – и Россия наращивает его производство.

ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 (по классификации НАТО: Fullback или “Защитник”). При этом Новосибирский авиационный завод имени Чкалова достиг важной вехи и более чем удвоил производство самолетов относительно уровней до 2022 года. В настоящее время выпуск оценивается примерно в 30 истребителей в год, и ожидается, что к 2030 году флот достигнет отметки в 300 истребителей.

По оценкам, себестоимость производства окажется более чем на 30% ниже, чем у истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-35, и менее чем на две трети ниже, чем у истребителя пятого поколения Су-57 — что делает Су-34 весьма доступным в больших количествах. Стоимость самолета в долларах продолжает варьироваться в зависимости от курса рубля.

Начиная с 2024 года производятся лишь усовершенствованные варианты Су-34М — первые заказы размещены в 2020 году. Российские источники утверждают, что по боевым возможностям улучшенная модификация превосходит исходный вариант вдвое.У Су-34М также имеется специализированные варианты для радиоэлектронной борьбы, а также разведки, наблюдения и рекогносцировки.

В октябре 2023 года министерство обороны дало указание расширить производство Су-34, а тогдашний министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул роль самолета для ВКС России, назвав его “основной рабочей лошадкой”. Он подчеркнул, что самолеты совершают по четыре-пять вылетов в сутки и призвал “поджаться и поторопиться” с производством.

Сообщалось, что за 2024 год ВКС России получили шесть партий Су-34: 5 апреля, 17 июня, 2 сентября, 9 октября, 25 ноября и 23 декабря. Су-34 по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для тактических ударных миссий на всех театрах военных действий от Ближнего Востока до Заполярья и Западной части Тихого океана. Понесенные потери в российско-украинском конфликте отражают их стержневую роль в боевых действиях и участие в заданиях воздушной поддержки с высокой степенью риска.

После значительных потерь в начале-середине 2022 года темпы истощения подразделений Су-34 на украинском театре военных действий значительно снизились из-за целого сочетания факторов. Во-первых, украинская ПВО была значительно истощена, во-вторых, Су-34 все чаще использовали высокоточные управляемые планирующие бомбы, которые обеспечивают непосредственную авиационную поддержку с гораздо большего расстояния. Сообщается также, что выживаемость выросла благодаря собственным возможностям радиоэлектронной борьбы Су-34М, а также другим мерам противодействия системам наведения противника.

Су-34 продолжает получать новое вооружение, включая новую разновидность планирующих бомб, представленную в сентябре 2024 года, и еще один новый класс вооружений, который, как ожидается, будет внедрен в войска к концу 2025 года. Истребители-бомбардировщики ценятся за высокую грузоподъемность, которая позволяет им нести новые планирующие бомбы ФАБ-3000 весом в три тонны, а также более легкие боеприпасы в различных сочетаниях, включая бомбы с термобарическими боеголовками.

Су-34 не имеет прямых аналогов ни на Западе, ни в Китае и представляет собой глубокую модификацию главного советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или “Фланкёр”). Он примерно на 50% больше и без того весьма тяжелого Су-27, благодаря чему может нести расширенную боевую нагрузку и бóльший запас топлива. Благодаря исключительной продолжительности полета роль Су-34 во многом пересекается с более легкими стратегическими бомбардировщиками вроде Ту-22М — при том, что по маневренности он превосходит многие классы современных истребителей, несмотря на большой вес.

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Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-34
Су-35
Ту-22М
Компании
НАЗ Чкалова
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
1 комментарий
№1
28.04.2025 02:20
А вот Ту-22М3 наверно и потянет ФАБ-5000.
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