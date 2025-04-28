Военный симулятор продемонстрировал зловещий сценарий того, как российские ракеты атакуют Британию, разнося военные базы и истребители Королевских ВВС (The Sun, Великобритания)

The Sun: учения показали, что Британия неспособна защититься от атаки с воздуха

Виртуальные учения показали, что в случае войны с Россией Британия в первые же часы конфликта лишится военно-воздушных сил и останется беззащитной, пишет The Sun. Руководство Королевских ВВС пытается понять, как предотвратить этот "наихудший сценарий".

Джером Старки

Виртуальный удар по Британии был "картиной не из приятных".

Российские ракеты разнесли Британию в военном симуляторе, основанном на моделировании событий российско-украинского конфликта.

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Руководители оборонных ведомств смоделировали первую ночь конфликта, чтобы проверить возможности противовоздушной обороны Соединенного Королевства.

"Это была картина не из приятных", – подвел итог коммодор авиации Блайт Кроуфорд.

Учения показали, что базы могут быть разнесены в пух и прах, а истребители стоимостью более 100 миллионов фунтов будут атакованы, не успев скрыться.

Коммодор Кроуфорд, который руководил Центром воздушно-космической обороны Королевских ВВС, уверен, что симулятор показал: "основные базы" Великобритании больше не находятся в безопасности.

Для проведения учений была использована система военного моделирования стоимостью 36 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов, – прим. ИноСМИ), разработанная для проверки готовности Великобритании отразить "сотни различных типов снарядов", атакующих с разных направлений.

Было выявлено множество уязвимых мест, включая критическую нехватку аэродромов и отсутствие надежных укрытий для защиты самолетов на земле. Британское правительство ранее продало десятки аэродромов и ограничило полномочия Королевских ВВС по использованию гражданских взлетно-посадочных полос.

В Великобритании нет системы противовоздушной обороны типа "Железный купол", которая могла бы защитить страну от ракетных атак. Вооруженные силы полагаются на истребители "Тайфун", которые могут взлетать с аэродрома Лоссимут, чтобы при необходимости сбить приближающиеся беспилотники и крылатые ракеты.

Единственные британские ракеты, способные перехватить российские баллистические ракеты, находятся на борту эскадренных миноносцев типа 45 Королевского флота.

Коммодор Кроуфорд предупредил, что Британия ослабла, так как находится на краю Европы и "здесь думают, что нас от противника отделяет территория континента".

По словам Кроуфорда, "конфликт на Украине заставил нас всех задуматься".

Он отметил, что на протяжении десятилетий военные стратеги считали, что "безопаснее действовать с наших баз, потому что обычно мы воевали в других странах. Нам нужно изменить это отношение и понять, что с этого момента мы находимся под угрозой и у себя дома".

Это предупреждение прозвучало в тот момент, когда правительство готовится представить проект развития вооруженных сил Великобритании. Предполагается, что в приоритете будут беспилотники, новые технологии и противоракетная оборона.

Испытания проводились на симуляторе, известном как "Гладиатор", после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Результаты до сих пор не оглашались.

Выступая на конференции по противовоздушной и противоракетной обороне в лондонском аналитическом центре RUSI, коммодор Кроуфорд сказал: "Мы загрузили первую ночь конфликта на Украине и наложили ее на Великобританию. Как вы понимаете, это была картина не из приятных. Это подтвердило, что нам действительно нужно заняться нашей армией".

Учения были прекращены до того, как удару подверглись базы, но их итоги послужили поводом для срочного пересмотра возможностей Королевских ВВС.

Истребители "Тайфун" начали отрабатывать посадку на лед и автострады в Финляндии, как им пришлось бы делать, если бы их базы подверглись атаке.

Шведский истребитель "Грипен", а также советские истребители МиГ и "Сухой" были разработаны с учетом возможности посадки на автодороги, которые специально строили прочными и прямыми, чтобы самолеты могли приземляться на них.

Еще до начала конфликта на Украине бывший глава Королевских ВВС Майк Уигстон сказал, что пилотам необходимо отрабатывать экстренный взлет, чтобы подготовиться к войне с Россией.

По его словам, если будут организованы настоящие учения по рассредоточению флота, впервые со времен холодной войны истребителям Королевских ВВС "Тайфун" и F-35B Lightning придется приземляться на автострадах, гоночных трассах и автостоянках.

Согласно разработанным планам, эскадрильи будут разделены на "боевые четверки", чтобы снизить риск уничтожения всего авиафлота одним ударом.

Главный маршал авиации Майк Уигстон заявил, что его долг – подготовиться к "худшему сценарию".

Выступая в Перл-Харборе (Гавайи), где в 1941 году в результате внезапного нападения был уничтожен Тихоокеанский флот США, он сказал: "Существует наихудший сценарий, при котором то, что нам дорого – территория Великобритании – окажется в пределах досягаемости российских ракет".

Он добавил, что "это звучит как во времена холодной войны, но нам крайне необходимо вспомнить прежние навыки".

Пилоты Королевских ВВС отрабатывали рассредоточение на аэродроме Боскомб Даун в Уилтшире. Аэродром времен Второй мировой войны служит для испытаний прототипов самолетов, но уже более 30 лет не используется боевыми эскадрильями.

По словам источника в оборонном ведомстве, наличие большего количества аэродромов облегчит разработку планов по введению противника в заблуждение: враг не будет знать, где базируются британские истребители. Но этот источник также отметил, что меры по сокращению расходов привели к снижению эффективности британских ВВС.

Министерство обороны заявило, что Великобритания "полностью готова защитить себя от любой угрозы вместе с нашими союзниками по НАТО".

Как заявил пресс-секретарь ведомства, "наши вооруженные силы оснащены целым рядом передовых средств, обеспечивающих многоуровневый подход к противовоздушной и противоракетной обороне. К ним относится ракетная система мирового класса Sea Viper, которая успешно сбила баллистическую ракету и беспилотники хуситов в Красном море".