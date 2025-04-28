Генсек НАТО Рютте: страны альянса должны тратить на оборону больше 3% ВВП

ЦАМТО, 25 апреля. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не достигнут всеми странами.

"Очевидно, что тратя 2%, мы не сможем защитить территорию НАТО. Эта цифра должна быть значительно выше. Я уже говорил ранее, что она должна быть значительно выше 3%", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне.

По его словам, такие требования к расходам основаны на расчетах. "Мы точно знаем, каких показателей нам нужно достичь, какие существуют пробелы в обеспечении безопасности территории НАТО", – сказал М.Рютте.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.