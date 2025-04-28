Войти
ЦАМТО

Генсек НАТО Рютте: страны альянса должны тратить на оборону больше 3% ВВП

311
0
0
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

ЦАМТО, 25 апреля. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены альянса должны тратить на оборону значительно больше 3% ВВП при нынешнем требовании в 2%, который еще не достигнут всеми странами.

"Очевидно, что тратя 2%, мы не сможем защитить территорию НАТО. Эта цифра должна быть значительно выше. Я уже говорил ранее, что она должна быть значительно выше 3%", – цитирует "РИА Новости" заявление М.Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне.

По его словам, такие требования к расходам основаны на расчетах. "Мы точно знаем, каких показателей нам нужно достичь, какие существуют пробелы в обеспечении безопасности территории НАТО", – сказал М.Рютте.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу и Канаду за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Ожидается, что новые обязательства по оборонным расходам могут быть приняты на предстоящем саммите НАТО в Гааге в конце июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 14:14
  • 1
БПЛА для Беларуси – запас карман не тянет!
  • 28.04 13:48
  • 2
Китай стал мировым лидером по мощности атомных станций
  • 28.04 13:28
  • 2
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
  • 28.04 13:27
  • 2
Эксперт Степанов: Пхеньян проявил себя как реальный союзник в курской операции
  • 28.04 12:27
  • 8673
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.04 06:23
  • 7
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 28.04 05:05
  • 23
Генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии общего режима и лишили звания
  • 28.04 02:20
  • 1
Россия более чем удвоила производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 — доставлена очередная партия (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 05:40
  • 22
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 26.04 20:56
  • 10
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 26.04 20:38
  • 1475
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.04 20:20
  • 39
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 26.04 02:52
  • 2
СМИ: японские военные вышли на финишную прямую в создании рельсотрона
  • 25.04 19:36
  • 1
Массированная атака украинских БПЛА на Крым может быть подготовкой к десантной операции
  • 25.04 17:11
  • 40
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС