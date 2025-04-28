Британский премьер рассчитывает на прекращение огня на Украине к лету - СМИ

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что соглашение о прекращении огня на Украине будет достигнуто к лету текущего года.

"Он выразил надежду, что к лету может быть объявлено о прекращении огня", - пишет The Telegraph.

В интервью изданию Стармер подчеркнул: "Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть прекращение огня на прочной основе".

"Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что убежден, насколько это возможно, что оно просто даст России возможность и средства для того, чтобы когда-нибудь в будущем все возобновить. Они делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", - пояснил премьер.

Стармер настаивает на том, что Украине должно быть позволено самой определять условия любого мирного соглашения с Россией.

"В конце концов, я всегда помню о том факте, что именно Украина должна принимать решения по этим вопросам, а не другие люди должны принимать решения от имени Украины", - подчеркнул британский премьер.

На вопрос, примет ли он мирное соглашение, в соответствии с которым Крым будет определен как часть России, Стармер ответил: "Это не мне решать. Это часть обсуждений".

Он повторил свой призыв к США предоставить гарантии безопасности британским и другим западным силам, которые могут быть размещены на Украине для наблюдения за соблюдением мирного соглашения, если оно будет достигнуто.

Несмотря на разногласия с США, Стармер уверен, что Европа не сможет отказаться от связей с Вашингтоном в области безопасности.