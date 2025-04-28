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Интерфакс-АВН

Решение по украинскому урегулированию должно приниматься при участии Европы - посол Франции

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Флаги Франции, Украины и Евросоюза
Флаги Франции, Украины и Евросоюза.
Источник изображения: @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Любое решение по мирному процессу на Украине должно приниматься при непосредственном участии Европы, поскольку это напрямую затрагивает безопасность всего европейского континента, заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер.

"Если решение (по украинскому конфликту - ИФ) было бы принято без участия европейцев, это было бы плохо для безопасности Европы, это не позволило бы найти устойчивое, прочное решение. Это было бы плохо для украинцев, но также неудовлетворительно и для России, поскольку такое решение не было бы прочным", - сказал де Ривьер в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Коммерсант".

По его словам, именно поэтому президент Франции Эмманюэль "Макрон хочет, чтобы Европа участвовала в обсуждениях и в переговорах".

"И Франция в этой связи играет особую роль. Почему? Потому что Франция - это постоянный член Совбеза ООН, это страна, которая обладает ядерным оружием, и у Франции с Россией исторически многовековые связи. Поэтому, хоть мы и не всегда согласны, Франция все равно выступает за диалог и действительно хочет в этом процессе участвовать", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "поэтому и президент Макрон неделю назад собрал по этому вопросу представителей Германии, Великобритании, Украины, США".

"Так мы показываем готовность участвовать в процессе урегулирования. Нужно, чтобы все, кто может принести какую-то добавленную стоимость, участвовали для того, чтобы найти устойчивое решение", - пояснил де Ривьер.

По его словам, официальный Париж хочет, "чтобы Украина выжила, чтобы она имела возможность быть независимым государством, чтобы она могла решать сама свое будущее, чтобы она могла обороняться".

"Каждый, я думаю, поймет, что Украина чувствует необходимость в среднесрочной и в дальнесрочной перспективе защищаться. Чтобы этого достичь, есть два варианта, которые можно комбинировать. Первый вариант - Украина обороняется сама. В таком случае усиливается ее военная мощь, ее армия, чтобы она могла сама гарантировать свою собственную безопасность в будущем. Без этого Украина будет чрезвычайно уязвимой. И мы говорим об обороне, а не о наступлении на соседей", - уточнил посол.

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