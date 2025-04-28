Украина и оборонные расходы Европы в центре дискуссий ЕС и Британии - глава ЕК

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула в четверг значение обсуждения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ситуации вокруг Украины и оборонных проблем Европы.

"Мы обсудим Украину. Мы очень поддерживаем мирные усилия (...). Но с самого первого дня мы также постоянно подчеркивали, насколько важно, чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежали обсуждению. И с самого первого дня мы вместе поддерживали Украину, и мы продолжим это делать", - заявила глава ЕК в Лондоне перед обсуждением со Стармером подготовки саммита Евросоюз-Великобритания 19 мая.

"С другой стороны, мы оба также видим, что Европа в то же время должна увеличить свои расходы на оборону. Мы обсудим это. Я очень приветствую то, что довольно много стран недавно объявили о существенном увеличении расходов на оборону", - сказала председатель ЕК.