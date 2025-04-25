Индия может объявить об отмене перемирия с Пакистаном - СМИ

Дели. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Индии рассматривают возможность в ближайшие дни объявить об остановке действия соглашения о прекращении огня с Пакистаном 2021 года из-за террористической атаки в городе Пахалгам, сообщает в четверг CNN-News18 со ссылкой на источники.

"На фоне террористической атаки в Пахалгаме Индия может объявить о прекращении перемирия в ближайшие дни. Дели "серьезно рассматривает" этот шаг, так как Пакистан не смог выполнить свои обязательства по Линии контроля (демаркационной линии между Индией и Пакистаном - ИФ) и международной границе", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к индийским властям.

По их словам, Дели считает, что Исламабад не смог ограничить трансграничный терроризм, несмотря на свои обязательства.

Соглашение о прекращении огня было заключено между Индией и Пакистаном в 2021 году после нескольких боестолкновений, произошедших между двумя странами на Линии контроля в период с 2020 по 2021 год. В результате Дели и Исламабад выпустили заявление, в котором сообщалось, что они согласились строго соблюдать все договоренности по прекращению огня.

Издание отмечает, что, несмотря на заключение соглашения, базирующиеся в Пакистане террористические группировки продолжили проникать на территорию штата Джамму и Кашмир.

Во вторник в городе Пахалгам в штате Джамму и Кашмир произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. В результате нападения погибли около 30 человек. Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападающих, из них не менее четырех - из Пакистана.