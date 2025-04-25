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Зеленский — главное препятствие на пути к мирному соглашению по Украине, считает Трамп (The Times, Великобритания)

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Luca Bruno

Трамп заявил, что Зеленский — главное препятствие на пути к мирному соглашению

Трамп обрушился с критикой на Зеленского после того, как Украина отказалась признать Крым российской территорией, пишет The Times. Американский президент отметил, что переговоры с российским президентом продвигаются намного продуктивнее, чем с киевскими властями.

Джордж Гриллс (George Grylls), Лариса Браун (Larisa Brown)

Президент Трамп обрушился с критикой на Зеленского после того, как Украина отказалась от ультиматума США уступить значительную часть территории, чтобы положить конец боевым действиям.

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Президент США заявил, что достижение мирных договоренностей приближается, но обвинил Зеленского в том, что тот "препятствует" переговорам и выступает с "провокационными комментариями" после того, как украинский президент заявил, что Киев не признает суверенитет России над Крымом.

После того как Трамп внезапно отозвал своих представителей с переговоров в Лондоне, он заявил, что Зеленский оказался в тяжелейшей ситуации и "у него нет карт на руках".

По данным государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, по меньшей мере 9 человек погибли и более 60 получили ранения в результате "массированного" ракетного удара по Киеву рано утром в четверг (подобное заявление, как и некоторые изложенные ниже, являются лишь больной фантазией авторов. Россия наносит удары только по военным и околовоенным целям, а Киев откровенно использует мирное население в качестве "живого щита", что зачастую действительно приводит к жертвам — прим. ИноСМИ).

В результате одного из самых смертоносных ударов по столице за три года боевых действий пострадали пять районов, 42 человека были госпитализированы, в том числе 6 детей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что жители одного из домов на западе Святошинского района оказались под завалами. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили, что ведутся работы по их поиску и спасению.

Мэр Харькова, второго по величине города Украины, также сообщил о ракетном обстреле со стороны России. Взрывы прогремели в обоих городах. Украинские власти объявили тревогу в связи с "ракетным ударом противника" по Киеву, а по всему городу были слышны полеты беспилотников.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США, ранее предупредил, что Америка "выйдет из переговоров", если обе стороны не придут к соглашению, добавив, что Украине и России, вероятно, придется пожертвовать некоторыми территориями, "которыми они сейчас владеют".

Как сообщается, представителям Украины на мирных переговорах в Париже на прошлой неделе было представлено одностраничное "окончательное предложение", в котором кратко изложено предложение США, предполагающее, что Киев пойдет на значительные уступки в пользу России. Трамп предложил признать российский суверенитет над Крымом, полуостровом, присоединенным президентом Путиным в 2014 году, и "заморозить" конфликт на нынешней линии фронта, фактически предоставив Москве контроль над большей частью Запорожья, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

В своем резком заявлении в социальной сети Truth Social Трамп повторил аргументы, которые он высказал Зеленскому в лицо во время бурной ссоры в Овальном кабинете в феврале, заявив, что глава Украины может "заключить мир или воевать еще три года, прежде чем окончательно потеряет всю страну".

Трамп добавил: "Мы очень близки к заключению сделки, но человек, у которого „нет карт на руках“, должен уже, наконец, довести дело до конца".

В рамках соглашения США ослабят санкции, введенные против России с 2014 года, и расширят экономическое сотрудничество с Москвой. Украине будет запрещено вступать в НАТО, а взамен Зеленский получит "надежные гарантии безопасности" от европейских союзников, хотя остается неясным, в чем они будут заключаться.

По некоторым предположениям, Трамп хочет объявить о достижении договоренностей к 100-му дню своего президентства, который наступит в следующий вторник.

Позже Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что соглашение с Россией и Украиной достигнуто. Он намекнул, что вскоре может встретиться с Путиным, отметив, что с Зеленским было сложнее иметь дело, чем с российским президентом.

"Думаю, мы договорились с Россией. Осталось договориться с Зеленским... Мне казалось, что с Зеленским будет проще. До сих пор было трудно, но это нормально... Я думаю, что мы договоримся с обеими сторонами", — сказал Трамп.

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Отвечая на вопрос о переговорах по прекращению конфликта на Украине, которые проходят в Лондоне, Трамп заявил: "Думаю, что они прошли хорошо. Должны договориться два человека, два сильных человека... и как только они договорятся, люди перестанут убивать друг друга".

Президент отметил, что вряд ли встретится с Путиным до запланированной на середину мая поездки в Саудовскую Аравию, но добавил: "Я думаю, мы проведем встречу вскоре после этого".

Кир Стармер и Эммануэль Макрон предложили направить военных на Украину для поддержания мира в рамках "коалиции желающих", но во время переговоров в Лондоне, как сообщили источники газеты The Times, эти обязательства, похоже, были несколько упрощены.

Некоторые официальные лица опасаются, что Россия никогда не согласится с британским и европейским присутствием на территории страны, поскольку оно будет рассматриваться как "одностороннее", а не как "миротворческие силы". Однако источник в оборонном ведомстве твердо заявил, что Великобритания не готова отказаться от планов по отправке войск на Украину, чтобы гарантировать ее безопасность.

Накануне саммита в Лондоне Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России, что побудило США отозвать специального посланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио со встречи. По сообщениям, Уиткофф вместо этого полетит в Москву и встретится с Путиным в пятницу.

США на переговорах в Лондоне представлял Кит Келлог, специальный посланник Трампа по вопросам Украины. Недавно Келлогг заявил, что Украина может быть разделена "как Берлин после Второй мировой войны": британские и французские войска установят зоны ответственности на западе страны, а российская армия — на занятом востоке. Между ними будут находиться украинские войска и демилитаризованная зона.

"Украина юридически не признает присоединение Крыма, — заявил Зеленский. — Здесь не о чем говорить. Это противоречит нашей конституции".

Трамп гневно отреагировал на это, написав: "Вы потеряли Крым много лет назад под патронажем президента Барака Хусейна Обамы, и это даже не подлежит обсуждению. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он так хочет полуостров, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его без единого выстрела передали России? . . . Именно такие подстрекательские заявления, которые допускает Зеленский, затрудняют урегулирование этого конфликта. Ему просто нечем хвастаться!"

После переговоров Зеленский отметил: "Эмоции сегодня были на пределе. Но хорошо, что представители пяти стран встретились, чтобы приблизиться к миру".

Заявления Трампа прозвучали через несколько часов после того, как девять украинских рабочих погибли в результате удара российского беспилотника по автобусу в городе Марганец.

Юлия Свириденко, заместитель премьер-министра Украины, подчеркнула, что Украина "не сдастся" и никогда не признает суверенитет России над Крымом.

Российская сторона объявила о добавлении 21 члена парламента и пэра в список граждан Великобритании, которым запрещен въезд в страну. Майк Мартин, член парламента от либерал-демократов и бывший армейский офицер, вошедший в этот список, участвовал в обсуждении вопроса об аресте российских активов. Он назвал это решение возмутительным.

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